Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σάκοτα για Σίβλα: «Πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να είναι αλλαγή ή πρωταγωνιστής»
Onsports Team 07 Δεκεμβρίου 2025, 16:04
BASKET LEAGUE

Σάκοτα για Σίβλα: «Πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να είναι αλλαγή ή πρωταγωνιστής»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ μιλώντας στην ΕΡΤ μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στάθηκε και στην παρουσία του Κρις Σίλβα. 

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μετά την ήττα της ομάδας του από τον Ολυμπιακό, μίλησε για την προσπάθεια των παικτών του, τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα, αλλά και την περίπτωση του Κρις Σίλβα. 

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

Για το ματς: «Είχε μεγάλη σημασία για εμάς να μπούμε ξανά σε ρυθμό αγώνων γιατί η συνέχεια είναι πάντα δύσκολη και όσο πιο γρήγορα έχεις ρυθμό είσαι πιο έτοιμος. Μας έλειπαν παίκτες για να κρατήσουμε την ένταση στα κομμάτια που έβγαιναν παίκτες για φάουλ ή ξεκούραση. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με μερικά σημεία. Τα λάθη που συμβαίνουν επειδή ο αντίπαλος παίζει άλλο μπάσκετ, στην Ευρωλίγκα, με περισσότερες επαφές και physicality υψηλότερο επιπέδου είναι δύσκολο να τα αντιμετωπίσεις. Κρατάμε κάποια καλά σημεία και συνεχίζουμε».

Για την τελευταία επίθεση: «Μπορεί να κάνουμε και γρήγορη επίθεση και να τελειώσει στους 12 πόντους το ματς. Δεν έχουμε τέτοιος παίκτες για γρήγορες επιθέσεις, ήταν λογικό να κάνουμε μία καλή. Στην επιστροφή δεν παίξαμε όπως έπρεπε. Είναι λεπτομέρεια που δεν παίζει μεγάλο ρόλο».
 
Για τον Σίλβα: «Όταν υπογράφαμε συμβόλαιο και είχαμε αυτό τον όρο το ξέραμε. Ο παίκτης πρέπει να κρίνει αν θα είναι αλλαγή ή πρωταγωνιστής. Αυτή είναι η κατάσταση. Δίνουμε ευκαιρία σε όλους τους καλούς να είναι πρωταγωνιστές και να πάνε σε άλλο επίπεδο».

Για το ευρωπαϊκό ματς: «Ελπίζω να έχουμε Κατσίβελη και Σκορδίλη. Ο Κουζμίνσκας τραυματίστηκε στο ίδιο σημείο. Αυτοί είμαστε, μπορούμε να παλέψουμε να πάρουμε μία νίκη που θα μας οδηγήσει στην πρόκριση».

Για το αν είναι στην αγορά: «Ο Γκρεγκ θα είναι έτοιμος σε λίγο, ο Κλαβέλ θα προσπαθήσει και θα δούμε σε τι κατάσταση είναι. Μετά θα πάρουμε απόφαση».



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Ρογκαβόπουλος: Σαν να πέταγε βότσαλα στη... θάλασσα
2 λεπτά πριν Ρογκαβόπουλος: Σαν να πέταγε βότσαλα στη... θάλασσα
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Συνέχισαν με νίκες Ηρακλής και Πανιώνιος
11 λεπτά πριν Super League 2: Συνέχισαν με νίκες Ηρακλής και Πανιώνιος
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Πανιώνιος 110-66: One «Ρόγκα» Show στο Telekom Center με 40 πόντους
14 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Πανιώνιος 110-66: One «Ρόγκα» Show στο Telekom Center με 40 πόντους
AUTO MOTO
Formula 1: Έβαλε τα κλάματα ο Λάντο Νόρις και αγκάλιασε τη μητέρα του – «Σε αγαπάω μαμά»
38 λεπτά πριν Formula 1: Έβαλε τα κλάματα ο Λάντο Νόρις και αγκάλιασε τη μητέρα του – «Σε αγαπάω μαμά»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved