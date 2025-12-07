Σάκοτα για Σίβλα: «Πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να είναι αλλαγή ή πρωταγωνιστής»

Onsports Team

Ο τεχνικός της ΑΕΚ μιλώντας στην ΕΡΤ μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στάθηκε και στην παρουσία του Κρις Σίλβα.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μετά την ήττα της ομάδας του από τον Ολυμπιακό, μίλησε για την προσπάθεια των παικτών του, τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα, αλλά και την περίπτωση του Κρις Σίλβα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

Για το ματς: «Είχε μεγάλη σημασία για εμάς να μπούμε ξανά σε ρυθμό αγώνων γιατί η συνέχεια είναι πάντα δύσκολη και όσο πιο γρήγορα έχεις ρυθμό είσαι πιο έτοιμος. Μας έλειπαν παίκτες για να κρατήσουμε την ένταση στα κομμάτια που έβγαιναν παίκτες για φάουλ ή ξεκούραση. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με μερικά σημεία. Τα λάθη που συμβαίνουν επειδή ο αντίπαλος παίζει άλλο μπάσκετ, στην Ευρωλίγκα, με περισσότερες επαφές και physicality υψηλότερο επιπέδου είναι δύσκολο να τα αντιμετωπίσεις. Κρατάμε κάποια καλά σημεία και συνεχίζουμε».