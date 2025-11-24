Ομάδες

ΑΕΚ: Χωρίς διεθνείς αλλά με εφήβους η προπόνηση της «Ένωσης» – Εντείνεται η προσπάθεια για γκαρντ
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 24 Νοεμβρίου 2025, 23:14
Στη SUNEL Arena προπονήθηκε τη Δευτέρα (24/11) η ΑΕΚ, η οποία επέστρεψε στις προπονήσεις, ενόψει της συνέχεια σε GBL και BCL.

Η «Ένωση» δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις το περασμένο Σαββατοκύριακο (22-23/11) στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς έκανε το ρεπό της.

Επίσης, να θυμίσουμε ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (29-30/11) δεν υπάρχει δράση στην GBL, καθώς αγωνίζεται η Εθνική Ελλάδας στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027.

Η ΑΕΚ, λοιπόν, προετοιμάζεται για τους αγώνες που έχει τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, με το πρόγραμμα να είναι άκρως απαιτητικό. Συγκεκριμένα, οι «κιτρινόμαυροι» παίζουν με Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (7/12) και Παναθηναϊκό AKTOR (13/12) στη SUNEL Arena, ενώ ενδιάμεσα (βλ. 10/12) υποδέχονται τη Λεβίτσε για το BCL.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν θα έχει στη διάθεση του αυτές τις ημέρες τους Φλιώνη, Κατσίβελη και Χαραλαμπόπουλο, οι οποίοι βρίσκονται στην Εθνική, για τα ματς με Ρουμανία και Πορτογαλία.

Η απουσία των διεθνών έδωσε την ευκαιρία στον έμπειρο τεχνικό να συμπεριλάβει στις προπονήσεις τους έφηβους Βασίλη Ιωάννου και Χάρη Μπιλιώνη. Είναι δύο πρότζεκτ που πιστεύουν στην ΑΕΚ, με τον πρώτο να συμμετέχει και την περασμένη σεζόν σε προπονήσεις του ανδρικού τμήματος.

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ συνεχίζει την αναζήτηση γκαρντ, με τον Βίκτορ Μπέιλι (27χρ., 1,93μ.) της Κρκα να έχει ξεχωρίσει, αλλά να μην είναι ο μοναδικός που «τσεκάρεται».

 



