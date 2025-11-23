Greek Basketball League: Εύκολο πέρασμα από τη Θεσσαλονίκη για τον Ολυμπιακό

Onsports Team

Οι «ερυθρόλευκοι» συνάντησαν δυσκολία για ένα ημίχρονο στην έδρα του ΠΑΟΚ και τελικά επικράτησαν χωρίς να ανησυχήσουν ιδιαίτερα με 92-81.

Συνεχίζει αήττητος ο Ολυμπιακός στην Greek Basketball League. Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενήθηκαν από τον ΠΑΟΚ στο κατάμεστο «PAOK Sports Arena» και επιβλήθηκαν 92-81. Με την ομάδα του λιμανιού να μη συναντά ιδιαίτερες δυσκολίες κόντρα στον «δικέφαλο».

O Σέιμπεν Λι με 24 πόντους έκανε ίσως το καλύτερο παιχνίδι του με τον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοφ πρόσθεσε 16, ενώ ο Γουόρντ σημείωσε 12. Με 10 ακολούθησε ο Φουρνιέ. Για τους ηττημένους, 18 πόντους είχε ο Τζάκσον, 13 ο Μέλβιν και από 10 οι Μπράουν και Μουρ.

Ο Ολυμπιακός από την αρχή του ματς πήρε το προβάδισμα και το αύξανε σταδιακά σε διψήφια επίπεδα. Έχοντας σε εκπληκτική κατάσταση τον Λι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και μείωσε τη διαφορά, με το ματς να πηγαίνει στην ανάπαυλα με το +7 των «ερυθρόλευκων» (41-48).

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ποιοτική διαφορά και οι λύσεις που έχει η ομάδα του Πειραιά, την έκαναν να αυξήσει την απόσταση και ουσιαστικά να «καθαρίσει» γρήγορα τη νίκη. Φτάνοντας μέχρι και στο +20 οι φιλοξενούμενοι, τελικά επικράτησαν 92-81.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 41-48, 56-73, 81-92

