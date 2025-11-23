Ομάδες

Greek Basketball League: Εύκολο πέρασμα από τη Θεσσαλονίκη για τον Ολυμπιακό
Onsports Team 23 Νοεμβρίου 2025, 17:55
Greek Basketball League: Εύκολο πέρασμα από τη Θεσσαλονίκη για τον Ολυμπιακό

Οι «ερυθρόλευκοι» συνάντησαν δυσκολία για ένα ημίχρονο στην έδρα του ΠΑΟΚ και τελικά επικράτησαν χωρίς να ανησυχήσουν ιδιαίτερα με 92-81.

Συνεχίζει αήττητος ο Ολυμπιακός στην Greek Basketball League. Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενήθηκαν από τον ΠΑΟΚ στο κατάμεστο «PAOK Sports Arena» και επιβλήθηκαν 92-81. Με την ομάδα του λιμανιού να μη συναντά ιδιαίτερες δυσκολίες κόντρα στον «δικέφαλο».

O Σέιμπεν Λι με 24 πόντους έκανε ίσως το καλύτερο παιχνίδι του με τον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοφ πρόσθεσε 16, ενώ ο Γουόρντ σημείωσε 12. Με 10 ακολούθησε ο Φουρνιέ. Για τους ηττημένους, 18 πόντους είχε ο Τζάκσον, 13 ο Μέλβιν και από 10 οι Μπράουν και Μουρ.

Ο Ολυμπιακός από την αρχή του ματς πήρε το προβάδισμα και το αύξανε σταδιακά σε διψήφια επίπεδα. Έχοντας σε εκπληκτική κατάσταση τον Λι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και μείωσε τη διαφορά, με το ματς να πηγαίνει στην ανάπαυλα με το +7 των «ερυθρόλευκων» (41-48).

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ποιοτική διαφορά και οι λύσεις που έχει η ομάδα του Πειραιά, την έκαναν να αυξήσει την απόσταση και ουσιαστικά να «καθαρίσει» γρήγορα τη νίκη. Φτάνοντας μέχρι και στο +20 οι φιλοξενούμενοι, τελικά επικράτησαν 92-81.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 41-48, 56-73, 81-92

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ.

 
Κολοσσός Ρ.-Περιστέρι 72-80

Μύκονος–Παναθηναϊκός 65-78

Άρης-Προμηθέας Πατρών 96-80

Πανιώνιος-Καρδίτσα 107-105 2η παρ. (κ.α. 84-84, 1η παρ. 96-96)

Μαρούσι-Ηρακλής 87-92

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 81-92

ΡΕΠΟ: AEK

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 16

Παναθηναϊκός 13 (7αγ.)

ΑΕΚ 12 (7αγ.)

ΠΑΟΚ 12 (7αγ.)

Περιστέρι 11 (7αγ.)

Άρης 11

Προμηθέας Π. 11

Μύκονος 10 (7αγ.)

Κολοσσός Ρ. 10

Καρδίτσα 10 (7αγ.)

Ηρακλής 10 (7αγ.)

Πανιώνιος 9

Mαρούσι 9 (7αγ.)



