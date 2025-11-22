Αισιόδοξος ο Αταμάν: «Μάλλον παίζουν την Τρίτη Χουάντσο και Όσμαν, επιστρέφει ο Γιούρτσεβεν»

Onsports Team

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR μίλησε για τα προβλήματα τραυματισμών και ήταν αισιόδοξος αναφορικά με τους διαθέσιμους που θα έχει στο ματς με την Παρτίζαν.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε στη Μύκονο και δεν είχε στη διάθεσή του τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Στη συνέντευξη Τύπου ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στους τραυματισμούς που ταλαιπωρούν την ομάδα του. Τονίζοντας πως περιμένει τόσο ο Χουάντσο όσο και ο Όσμαν να είναι έτοιμοι στο παιχνίδι της Τρίτης με την Παρτίζαν.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως ο Γιούρτσεβεν πιθανότατα θα είναι έτοιμος, ενώ ο Χολμς επιστρέφει μετά τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες.

Οι δηλώσεις του Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου:

Για το ματς: «Είναι συναρπαστικό το να έρχεσαι στην Μύκονο για να παίξεις ματς της πρώτης κατηγορίας. Ίσως το γήπεδο είναι μικρό αλλά μου άρεσε η οργάνωση, η ατμόσφαιρα, το πάθος που όλες οι Αρχές και οι άνθρωποι έχουν για το μπάσκετ. Στην Μύκονο έχετε μεγάλο potential, πολλούς χορηγούς, μεγάλες εταιρίες που το καλοκαίρι βγάζουν πολλά λεφτά, το ξέρω αυτό. Ελπίζω η Μύκονος να συνεχίσει την πορεία της στην πρώτη κατηγορία. Δεν ήταν εύκολο για εμάς να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι, ειδικά μετά το ματς της Euroleague, που κάναμε τέλειο ματς στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν έρχεσαι στην Μύκονο δεν είναι εύκολο να παρακινήσεις τους παίκτες να παίξουν για το πρωτάθλημα, οπότε είχαμε πολλά προβλήματα στην συγκέντρωση. Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ, τρίποντα. Σκοράραμε μόνο 4 στα 24 σουτ και αυτό είναι διαφορετικό από το συνηθισμένο μας. Η Μύκονος πάλεψε μέχρι το τέλος αλλά βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε το ματς».

Για το rotation 10 παικτών: «Δεν χρησιμοποιήσαμε τον Χουάντσο γιατί έχει έναν τραυματισμό στο γόνατο και πρόβλημα στην πλάτη. Οι ιατροί είπαν να μην τον χρησιμοποιήσω. Έχουμε πρόβλημα στον Όσμαν, έμεινε στην Αθήνα λόγω του προβλήματος στον αστράγαλο που είχε στο προηγούμενο ματς στην Euroleague αλλά πιστεύω την Τρίτη όλοι θα είναι στο παρκέ στο 100% και θα προσπαθήσουν να πάρουν ακόμα μία νίκη στο ΟΑΚΑ».

Για τους πολλούς τραυματισμούς και τα συνεχόμενα παιχνίδια: «Μετά την Τρίτη θα έχουμε μία διακοπή στην Euroleague για τις Εθνικές. Θα είμαστε καλά. Πιστεύω την Τρίτη θα επιστρέψει ο Γιούρτσεβεν. Ο Χολμς μετά την διακοπή ελπίζω θα μπει στην ομάδα».