Αταμάν: «Παίξαμε καλά επιθετικά»

Onsports Team

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR αρκέστηκε να πει «θα δούμε» όταν ρωτήθηκε για το θέμα των σέντερ όπου οι «πράσινοι» έχουν πολλά προβλήματα τραυματισμών.

Ικανοποιημένος από την επιθετική εικόνα της ομάδας του, έμεινε ο Εργκίν Αταμάν. Αναφέρθηκε μάλιστα στον Κέντρικ Ναν αλλά και τον Κώστα Σλούκα. Παράλληλα, τόνισε πως αμυντικά συνεχίζονται κάποια ζητήματα να υπάρχουν.

Οι δηλώσεις του κόουτς των «πράσινων» μετά τη νίκη στο Περιστέρι:

«Είναι σημαντικό που κάποιοι παίκτες έπαιξαν καλά. Ο Ναν ήταν εξαιρετικός επιθετικά. Ο Σλούκας έπαιξε καλά. Έχουμε κάποια προβλήματα στην άμυνα που συνεχίζονται. Επιθετικά παίξαμε καλά και είναι σημαντικό για τη νέα εβδομάδα με δύο σημαντικά ματς στην Euroleague».

Για το θέμα των σέντερ: «Θα δούμε».