Παναθηναϊκός: Παρουσία Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση – Δεν ανακοινώθηκε αποστολή
Onsports Team 08 Νοεμβρίου 2025, 19:14
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Παρουσία Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση – Δεν ανακοινώθηκε αποστολή

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ βρέθηκε στο «Γ. Καλαφάτης» και είδε τη δουλειά των παικτών μία μέρα πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα.

Με προπόνηση στο Κορωπί, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Το κυριακάτικο ματς της Λεωφόρου βρίσκει τους «πράσινους» με μεγάλη ανάγκη για τους βαθμούς, αλλά και καλή ψυχολογία μετά το «διπλό» κόντρα στη Μάλμε.

Το παρών στην προπόνηση έδωσε και ο Γιάννης Αλαφούζος μάλιστα. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ θέλησε να δείξει πως είναι δίπλα στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, μία μέρα πριν τον μεγάλο αγώνα με τους φορμαρισμένους και πρωτοπόρους Θεσσαλονικείς.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή, με τον Γερεμέγεφ να ξεπερνά την ίωση και να προπονείται κανονικά. Δεδομένα εκτός θα είναι οι Σάντσες, Καλάμπρια, Ντέσερς.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με τακτική και ολοκλήρωσαν με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Θεραπεία ακολούθησε ο Σάντσες και ατομικό έκαναν οι Καλάμπρια, Ντέσερς.



