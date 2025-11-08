Παναιτωλικός – ΑΕΛ 3-0: Εύκολα οι Αγρινιώτες, προβληματίζουν οι Λαρισαίοι

Onsports Team

Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με σχετική άνεση επί των «βυσσινί» με σκορ 3-0, με γκολ των Ενκολόλο, Μαυρία και Άλεξιτς – Ανέβηκε 9ος ο Παναιτωλικός.

Το ντέρμπι της επαρχίας ανάμεσα στον Παναιτωλικό και την ΑΕΛ, «άνοιξε» την αυλαία της 10ης αγωνιστικής στη Super League. Στο χορτάρι πάντως δεν αποδείχθηκε ντέρμπι, καθώς οι Αγρινιώτες επικράτησαν 3-0 και έφτασαν με σχετική άνεση στην επικράτηση.

Ο Παναιτωλικός ήταν σαφώς καλύτερος της ΑΕΛ, είχε τον έλεγχο του ματς, τις ευκαιρίες και κατόρθωσε να πετύχει και τρία τέρματα, εκ των οποίων τα δύο με πέναλτι. Έτσι ήρθε η δίκαιη επικράτηση για την ομάδα του Αναστασίου, κόντρα στους Λαρισαίους που συνεχίζουν να προβληματίζουν.

Με τη νίκη οι Αγρινιώτες ανέβηκαν στην 9η θέση έχοντας πλέον 11 βαθμούς. Η ΑΕΛ έμεινε στους 7 και είναι τέταρτη απ’ το τέλος έχοντας ματς περισσότερο.

Οι γηπεδούχοι πήραν την μπάλα στα πόδια τους στα πρώτα λεπτά. Εχασαν, μάλιστα, σπουδαία ευκαιρία, με τον Νίκο Μελίσσα να αποκρούει δύσκολα το πλασέ του Χόρχε Αγκίρε (17’) που είχε βγει στην πλάτη της άμυνας. Στο κόρνερ που ακολούθησε, ο Χρήστος Σιέλης πήρε την πρώτη κεφαλιά, με τον Ενκολόλο να αποτυγχάνει εξ επαφής. Ο τελευταίος, όμως, ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο ημίωρο, ευστοχώντας από την άσπρη βούλα στο ημίωρο.

Σε σέντρα του Μίχαλακ, η μπάλα βρήκε στο απλωμένο χέρι του Θανάση Παπαγεωργίου, με τον Δημήτρη Μόσχου να καταλογίζει την εσχάτη των ποινών και τον Γάλλο μεσοεπιθετικό να ευστοχεί παρά την προσπάθεια του Μελίσσα. Οι «βυσσινί» προσπάθησαν να ισοφαρίσουν άμεσα, αλλά το σουτ του Αμρ Ουάρντα (37’) από πλάγια θέση πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λούκας Τσάβες.

Στο δεύτερο μέρος οι Θεσσαλοί ήταν αυτοί που προσπάθησαν να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Το φάουλ του Γιάνι Ατανάσοφ (51’) μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια το Τσάβες αλλά έξι λεπτά μετά, τα «καναρίνια» ήταν αυτά που έφτασαν κοντά σε ένα (δεύτερο) γκολ. Ο Αγκίρε έκανε ωραία ενέργεια και γύρισε στον Ενκολόλο που αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Κι ενώ ο Στέλιος Μαλεζάς έκανε αλλαγές θέλοντας να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του, ήρθε το 2-0.

Λάθος του Ατανάσοφ λίγο έξω από την περιοχή του Μελίσσα, ο Αλεξάντρου Μάτσαν έδωσε στον Μαυρία που με ψύχραιμο, διαγώνιο πλασέ διπλασίασε τα γκολ του Παναιτωλικού στο 67’. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να εκμεταλλεύονται τους κενούς χώρους. Στο 75’ ο Μάτσαν πέρασε νέα κάθετη πάσα, αυτή τη φορά στον Άλεξιτς, που μόλις είχε μπει στο ματς. Τον Σέρβο φορ «γκρέμισε» ο Πέτρος Μπαγκαλιάνης εντός περιοχής, με τον Μόσχου να καταλογίζει το νέο πέναλτι και τον Άλεξιτς να ευστοχεί για το 3-0.

Τα σουτ των Λεάντρο Γκάρατε (86’), Ζήση Χατζηστραβού (90’+2’) και Φακούντο Πέρες (90’+5’) ήταν η τελευταία προσπάθεια για να πετύχει η ΑΕΛ το γκολ της τιμής – χωρίς πάντως αποτέλεσμα – με την ομάδα του Μαλεζά να γνωρίζει δεύτερη σερί ήττα.

Διαιτητής: Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου)

Κίτρινες: Νικολάου – Μπαγκαλιάνης.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Σιέλης, Στάγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (83’ Κόγιτς), Εστέμπαν (70’ Κοντούρης), Ματσάν (89’ Νικολάου), Μίχαλακ, Ενκολόλο (83’ Τσούρα), Αγκίρε (74’ Άλεξιτς).

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Ουατταρά, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Πέρες, Στάικος (80’ Σουρλής), Ατανάσοφ (71’ Χατζηστραβός), Πασάς (58’ Γκάρατε), Ουάρντα (58’ Βινιάτο), Τούπτα (80’ Φαϊζάλ).