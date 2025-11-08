Περιστέρι - Παναθηναϊκός AKTOR 72-89: Ο Ναν... ξύπνησε και "καθάρισε"

Με τον Κέντρικ Ναν να πραγματοποιεί εξιαρετική εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Περιστέρι με άνεση και πλέον το μυαλό όλων βρίσκεται στη ¨διαβολοδοιμάδα" και τις μεταγραφικές, αλλά και ιατρικές εξελίξεις.

Με τον Κέντρικ Ναν να είναι σε εκπληκτικό απόγευμα ο Παναθηναϊκός δεν συνάντησε καμία απολύτως δυσκολία στο Περιστέρι και επικράτησε των γηπεδούχων με 89-72.

Ο Αμερικανός του "τριφυλλιού" ήταν εντυπωσιακός και τελείωσε τον αγώνα με 27 πόντους (6/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα) 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.... σε λεπτά συμμετοχής. Στο τέλος έκλεψε τις εντυπώσεις ο Μάριους Γκριγκόνις με 9 πόντους και 3/5 τρίποντα, αλλά και ο νεαρός Δημήτρης Παπαγεωργίου του Περιστερίου που στο τέλος σκόραρε δύο βολές από το φάουλ που του έκανε επίτηδες ο Κώστας Σλούκας.

Από την πλευρά του Περιστερίου ο Χάρις είχε 17 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Είναι χαρκτηριστικό ότι οι "πράσινοι" δεν έδειξαν επηρεασμένοι ούτε από την κακή τους εμφάνιση και ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, αλλά ούτε και από τα πολλά προβλήματα τραυματισμών, με τελευταίο αυτό του Βασίλη Τολιόπουλου.

Το Περιστέρι ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση και με διάθεση να τρέξει στον αιφνιδιασμό στο πρώτο δίλεπτο πήρε προβάδισμα με 7-2, με τον Παναθηναϊκό να μην έχει “ζεσταθεί” ακόμα και να μην μπορεί να βρει σωστά επιθετικά πατήματα. Παρ’ όλα αυτά στη συνέχεια οι “πράσινοι” κατάφεραν να πετύχουν τρία συνεχόμενα γκολ-φάουλ, ένα με τον Τζέριαν Γκραντ και δύο με τον Ντίνο Μήτογλου, αλλά και πάλι αυτό δεν ήταν αρκετό για να πάρουν προβάδισμα. Και αυτό γιατί το Περιστέρι με τρίποντα από τους Πετράκη και Νίκολς προηγήθηκε με 15-10 στα μισά της περιόδου.

Χαλαρός Παναθηναϊκός, καλύτερο το Περιστέρι

Ο Εργκίν Αταμάν είχε ξεκινήσει από νωρίς τις αλλαγές στην πεντάδα του, περνώντας στο παρκέ τους Ναν και Ρογκαβόπουλο και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με σουτ τριών πόντων να ρίχνει τη διαφορά στους δύο πόντους, 15-13. Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να βρει… άκρη στα δύσκολα που του έβαζε το Περιστέρι, με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να προηγείται και με 20-15, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση από Ιτούνας και Κακλαμανάκη. Ο Ναν χάιδεψε λίγο το πόδι του στο… γκάζι και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 22-22, με τον Παναθηναϊκό να είναι εξαιρετικά χαλαρός.

Δυναμική επιστροφή του Παναθηναϊκού

Πολύ δυναμικό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο δεκάλεπτο καθώς οι “πράσινοι” με τους Σλούκα και Ναν να τρέχουν το γήπεδο και τους Κουζέλογλου και Ρογκαβόπουλο να συνδέονται με το καλάθι, το σκορ έγινε 24-30 δύο λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα με τον Βασίλη Ξανθόπουλο να παίρνει τάιμ άουτ για να σταματήσει την ορμή του “τριφυλλιού”. Το τάιμ άουτ δεν άλλες κάτι όμως καθώς ο Σλούκας συνέχιζε να κάνει ότι θέλει τη μπάλα και τους αντιπάλους του και δημιουργώντας συνεχώς Ναν και Σαμοντούροφ με τρίποντα εκτινάξαν τη διαφορά στους 12 πόντους, 24-36, με τον Παναθηναϊκό σε 4 λεπτά να “τρέχει” επιμέρους σκορ, 2-14. Και εκεί ο Παναθηναϊκός αντί να τελειώσει το ματς έδωσε και πάλι δικαιώματα…

Το Περιστέρι “πυροβολούσε” από τα 6,75 με 9/19

Και το Περιστέρι το εκμεταλλεύτηκε αφού βρήκε τον τρόπο να “χτυπήσει” τους “πράσινους” από την περιφέρεια και να επιστρέψει για τα καλά στο ματς. Το 30-40 έγινε 43-43, 40 δεύτερα πριν το τέλος με τους γηπεδούχους να “πυροβολούν” από το τρίποντο με τους Ιτούνας και Αμπερκρόμπι. Ο πρώτος τελείωσε το ημίχρονο με 3/4 τρίποντα, ενώ ο δεύτερος με 2/4, τη στιγμή που όλο το Περιστέρι είχε ποσοστό 50% και 9/19, με τον Καρντένας να πετάει τη μπάλα στη λήξη του ημιχρόνου πίσω από το κέντρο και τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στα αποδυτήρια προηγούμενος με 43-48.

Ναν on fire

Ο Σλούκας συνέχιζε να κάνει ότι θέλει με τη μπάλα στα χέρια και ο Κέντρικ Ναν σκόραρε με κάθε τρόπο αρχίζοντας να θυμίζει τον παλιό καλό Ναν. Ο Παναθηναϊκός ήλεγχε την αναμέτρηση και ήταν μπροστά στο σκορ με 43-52, όμως για μία ακόμα φορά δεν κατάφερε να διατηρήσει στα χέρια του τη διαφορά που είχε “χτίσει”. Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου κατάφεραν να αντιδράσουν και με σερί 8-0 μείωσαν εκ νέου στον πόντο, 51-52, με τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού να το παίρνει και πάλι πάνω του. Με ένα τρίποντο του Γκραντ και τους υπόλοιπους πόντους από τον Ναν (σε 19 λεπτά είχε 22 πόντους) ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα με 51-60, ενώ ο Τι Τζέι Σορτς πήγε τη διαφορά στους 11 πόντους, 51-62, τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου. Μετά από ένα εντυπωσιακό κρεσέντο από τη γραμμή του τρίποντου και από τις δύο ομάδες για περίπου 27 λεπτά, οι δύο ομάδες άρχισαν να είναι άστοχες και να παίρνουν βεβιασμένες επιθέσεις με αποτέλεσμα το δεκάλεπτο να ολοκληρωθεί με σκορ 56-67.

Καθολικά ανώτερος μέχρι το τέλος ο Παναθηναϊκός

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο ο Παναθηναϊκός έδειχνε ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι και ότι δεν απειλείται παρά το γεγονός ότι η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου όχι μόνο δεν παρατούσε το παιχνίδι αλλά πάλευε συνεχώς να επιστρέψει. Ο Σλούκας είχε νοικοκυρεμένη την ομάδα του η οποία ήταν στο +14, αλλά ένα 5-0 από τον Νίκολς έριξε και πάλι τη διαφορά στους 9 πόντους, 61-70. Το Περιστέρι όμως δε μπορούσε να κάνει το παραμικρό από τη στιγμή που ο Ναν ήταν σε μαγική βραδιά. Έναν ακόμα τρίποντο από τον Αμερικανό που έφτασε τους 25 πόντους και το σκορ έγινε 66-77, πέντε λεπτά πριν από τη λήξη. Στο τελευταίο πεντάλεπτο ο Ξανθόπουλου έριξε στο παρκέ και τη… ζαριά της ζώνης, με τον Καρντένας να παίζει man to man απέναντι στον Ναν και τους υπόλοιπους να είναι σε σχηματισμό ζώνης. Ούτε αυτό μπόρεσε να αλλάξει ουσιαστικά την όλη κατάσταση με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει ακάθεκτος προς την τελική νίκη και το τελικό 72-89.

Τα Δεκάλεπτα: 22-22, 43-48, 56-67, 72-89

