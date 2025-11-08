Κοντός: «Στο τέλος της χρονιάς θα στεναχωρήσουμε τους καλοθελητές»

Ο Δημήτρης Κοντός με δηλώσεις του στην ΕΡΤ ξεκαθάρισε όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στην ομάδα του Παναθηναϊκού τόσο με τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ όσο και με τις μεταγραφικές εξελίξεις.

Λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτησης του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι, ο Δημήτρης Κοντός μίλησε για τις εξελίξεις που υπάρχουν στην ομάδα ανφορικά με την κατάσταση της υγείας του Ματίας Λεσόρ αλλά και τα μεταγραφικά δεδομένα.

Αναλυτικά:

“Έχουμε ακούσει πολλά. Υπάρχουν καλοθελητές, αλλά θα τους στενοχωρήσουμε στο τέλος της χρονιάς. Την Τετάρτη μάθαμε ότι ο Λεσόρ, ο οποίος βρισκόταν στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του, έχει ενοχλήσεις. Δεν υπάρχουν σκιές, δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο από αυτό. Έχουμε στενοχωρηθεί για τον Ματίας. Πιστεύω ότι ο Γιούρτσεβεν θα γυρίσει πιο σύντομα κοντά μας. Η αλήθεια είναι ότι παλεύουμε για να έρθει ένας παίκτης άμεσα. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο, τον θέλουμε άμεσα διαθέσιμο. Σήμερα θα έχουμε εξελίξεις, έχουμε το πράσινο φως για να κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Η αγορά είναι πολύ πιο μικρή απ’ όσο φανταζόμαστε. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί“.