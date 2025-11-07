Ομάδες

Ολυμπιακός: Επιστρέφει ο Έβανς, δηλώθηκε στη Stoiximan GBL
Οnsports Τeam 07 Νοεμβρίου 2025, 17:24
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Επιστρέφει ο Έβανς, δηλώθηκε στη Stoiximan GBL

Ο Ολυμπιακός δήλωσε τον Κίναν Έβανς στην 8άδα των ξένων της Α1, με τον Αμερικανό άσο να μετρά αντίστροφα για την εππιστροφή του. Εκτός λίστας ο ΜακΚίσικ.

Ευχάριστα τα νέα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ με την Παρτιζάν στο ΣΕΦ, είδε το όνομα του Κίναν Έβανς να δηλώνεται στο ρόστερ της ομάδας για το ελληνικό πρωτάθλημα. 

Ο Κίναν Έβανς μετρά αντίστροφα για το επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό την φετινή σεζόν. Ο Αμερικανός άσος το τελευταίο διάστημα έχει ενσωματωθεί στις εντατικές προπονήσεις με τους «ερυθρόλευκους» και πλέον όλα δείχνουν πως θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο στην αναμέτρηση με την Καρδιτσα την ερχόμενη Κυριακή.

Για να συμβεί όμως αυτό, οι Πειραιώτες τον δήλωσαν στην λίστα της Α1, με τον 26χρονο πόιτν γκαρντ να συμπεριλαμβάνεται στην 8άδα των ξένων της ομάδας, παίρνοντας την θέση του Σακίλ ΜακΚίσικ. 

 



