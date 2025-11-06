Ομάδες

Κολοσσός: Αφαίρεσε το εισιτήριο διαρκείας οπαδού που συμμετείχε σε επεισόδιο
Οnsports Τeam 06 Νοεμβρίου 2025, 09:22
BASKET LEAGUE / Κολοσσός / Πανιώνιος

Κολοσσός: Αφαίρεσε το εισιτήριο διαρκείας οπαδού που συμμετείχε σε επεισόδιο

Η ομάδα της Ρόδου αντέδρασε άμεσα και πήρε πίσω το διαρκείας από τον οπαδό που δημιούργησε το επεισόδιο στον αγώνα με τον Πανιώνιο. 

Άμεσα προχώρησε η ΚΑΕ Κολοσσός στην αφαίρεση του διαρκείας του φιλάθλου που ταυτοποιήθηκε και συμμετείχε στο επεισόδιο του αγώνα με τον Πανιώνιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection καταδικάζει κάθε μορφή λεκτικής ή σωματικής αντιπαράθεσης, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε στο φινάλε της αναμέτρησης με τον Πανιώνιο, ενημερώνουμε ότι η διοίκηση της ΚΑΕ προχώρησε άμεσα στην αφαίρεση του διαρκείας του φιλάθλου που ταυτοποιήθηκε και συμμετείχε στο επεισόδιο. Η απόφαση αυτή ελήφθη προς γνώση και συμμόρφωση όλων, ώστε να διαφυλαχθεί το ήθος και η εικόνα του συλλόγου μας.

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους φιλάθλους μας ότι οποιαδήποτε παρεκτροπή, ακόμη κι από μεμονωμένα περιστατικά, ενδέχεται να επιφέρει τιμωρία για την ομάδα, κάτι που κανείς δεν επιθυμεί. Για τον λόγο αυτό, καλούμε όλους να συνεχίσουν να στηρίζουν δυναμικά αλλά με σεβασμό και κόσμια συμπεριφορά.
 

Η διοίκησή μας θα συνεχίσει να λειτουργεί με σεβασμό, υπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι, διαφυλάσσοντας τη θετική εικόνα του συλλόγου και του Δωδεκανησιακού αθλητισμού συνολικά.



