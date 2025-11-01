Ομάδες

Greek Basketball League: Θρίαμβος ΠΑΟΚ στην έδρα του Άρη
Onsports Team 01 Νοεμβρίου 2025, 20:30
BASKET LEAGUE

Greek Basketball League: Θρίαμβος ΠΑΟΚ στην έδρα του Άρη

Ο «δικέφαλος» ήταν καλύτερος σε όλο το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και έφυγε νικητής απ’ το «Nick Galis Hall» με 78-73 – Εύκολα ο Προμηθέας την Καρδίτσα.

Θριαμβευτής στο μεγάλο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της GBL, αναδείχτηκε ο ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος» πήγε στην κατάμεστη έδρα του Άρη και κυριάρχησε σε όλο το ματς, παίρνοντας τη νίκη με 78-73. Όλα αυτά με τον Ρίτσαρντ Σιάο, ιδιοκτήτη των «κίτρινων», να είναι παρών στο γήπεδο.

Οι παίκτες του Ζντοβτς ήταν πιο αποφασιστικοί, οδήγησαν το ματς εκεί που το ήθελαν και με ψυχραιμία ακόμη και όταν οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν να επανέλθουν, έφυγαν νικητές. Με τον κόσμο του Άρη να αποδοκιμάζει την δική του ομάδα.

Ο Τζάκσον με 24 πόντους και ο Μουρ με 17 ήταν οι κορυφαίοι των νικητών. Για τους ηττημένους ο Τζόουνς είχε 18, ενώ από 14 οι Μήτρου-Λονγκ και Χαρελ

Τα δεκάλεπτα: 13-14, 33-41, 56-60, 73-78

ΑΡΗΣ (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 14 (2), Τζόουνς 18, Ίνοκ 6, Χαρέλ 14 (1), Κουλμπόκα 2, Φόρεστερ 12, Πουλιανίτης 1, Γκιουζέλης, Φορμπς 3, Μποχωρίδης 3 (1).

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 6, Περσίδης 8 (2), Μπράουν 6, Μουρ 17, Ντίμσα 5 (1), Κόνιαρης 8, Τζάκσον 24 (4), Τζόουνς 4, Ζάρας, Ιατρίδης.

 

Στην Πάτρα ο Προμηθέας είχε εύκολο έργο απέναντι στην Καρδίτσα, επικρατώντας 91-62. 

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 57-32, 70-48, 91-62

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Γιώργος Λιμνιάτης): Χάμοντς 21 (4), Κόλεμαν 18 (1), ΜακΚάλουμ 2, Λάγιος 3 (1), Γκρέι 28 (3), Πλώττας, Μπαζίνας 9 (1), Καπετάκης 1, Κομνιανίδης, Καραγιαννίδης 7, Μακούρα 2, Σταυρακόπουλος

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον 5 (1), Έλις 5, Κασελάκης 9 (1), Τζέφερσον 8 (1), Μάντσεν 11, Χόρχλερ 2, Λιάπης 2, Μπόθγουελ 10, Ζευγαράς, Δίπλαρος 7 (1), Καμπερίδης 3,

GREEK BASKETBALL LEAGUE - 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου

Περιστέρι-ΑΕΚ 79-66

Κολοσσός Ρ.-Πανιώνιος 78-76

Άρης-ΠΑΟΚ 73-78

Προμηθέας Π.-Καρδίτσα 91-62

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου

13:00 Ολυμπιακός-Ηρακλής 

16:00 Μύκονος-Μαρούσι 

ΡΕΠΟ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΚ 9 -5αγ.

ΠΑΟΚ 9 -5αγ.

Ολυμπιακός 8

Παναθηναϊκός Aktor 7

Περιστέρι 7

Κολοσσός Ρ. 7 -5αγ.

Προμηθέας Π. 7 -5αγ.

Καρδίτσα 6

Άρης 6 -5αγ.

Ηρακλής 5

Πανιώνιος 5 -5αγ.

Mαρούσι 4 -3αγ.

Μύκονος 4 -3αγ.

 

 



