Ηρακλής: Τέλος ο Σιγάλας

Οnsports Τeam

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Έλληνα τεχνικό.

Ηρακλής και Γιώργος Σιγάλας ακολουθούν χωριστούς δρόμους, μιας και η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών λόγω της αρνητικών αποτελεσμάτων.

Έτσι ο Ηρακλής βγαίνει στην αγορά για την εύρεση του αντικαταστάτη του, έχοντας και τον χρόνο με το μέρος του, αφού επόμενος αντίπαλος στην Stoiximan Greek Basketball League είναι ο Ολυμπιακός και στη συνέχεια έχει ρεπό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Σιγάλα.

Ο coach Σιγάλας ήρθε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ομάδας και αποτέλεσε τον βασικότερο συντελεστή της αλλαγής και της πορείας προς την άνοδο στη GBL.