Ηρακλής: Τέλος ο Σιγάλας
Οnsports Τeam 27 Οκτωβρίου 2025, 13:00
BASKET LEAGUE

Ηρακλής: Τέλος ο Σιγάλας

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Έλληνα τεχνικό. 

Ηρακλής και Γιώργος Σιγάλας ακολουθούν χωριστούς δρόμους, μιας και η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών λόγω της αρνητικών αποτελεσμάτων. 

Έτσι ο Ηρακλής βγαίνει στην αγορά για την εύρεση του αντικαταστάτη του, έχοντας και τον χρόνο με το μέρος του, αφού επόμενος αντίπαλος στην Stoiximan Greek Basketball League είναι ο Ολυμπιακός και στη συνέχεια έχει ρεπό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Σιγάλα.

Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Ηρακλής θα του είναι πάντα ευγνώμων και θα τον θεωρεί μέλος της οικογένειάς του.

Η ΚΑΕ Ηρακλής εύχεται στον Γιώργο Σιγάλα καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».



