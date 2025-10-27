Ηρακλής: Τέλος ο Σιγάλας
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Έλληνα τεχνικό.
Ηρακλής και Γιώργος Σιγάλας ακολουθούν χωριστούς δρόμους, μιας και η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών λόγω της αρνητικών αποτελεσμάτων.
Έτσι ο Ηρακλής βγαίνει στην αγορά για την εύρεση του αντικαταστάτη του, έχοντας και τον χρόνο με το μέρος του, αφού επόμενος αντίπαλος στην Stoiximan Greek Basketball League είναι ο Ολυμπιακός και στη συνέχεια έχει ρεπό.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Σιγάλα.
Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Ηρακλής θα του είναι πάντα ευγνώμων και θα τον θεωρεί μέλος της οικογένειάς του.
Η ΚΑΕ Ηρακλής εύχεται στον Γιώργο Σιγάλα καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».