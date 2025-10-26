Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR - Προμηθέας Π.: Σοβαρεύτηκε και "καθάρισε" με σόου Γιούρτσεβεν
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 26 Οκτωβρίου 2025, 17:18
BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Προμηθέας Π.: Σοβαρεύτηκε και "καθάρισε" με σόου Γιούρτσεβεν

Ο Παναθηναϊκός, των πολλών απουσιών, αν και χρειάστηκε ένα δεκάλεπτο για να πάρει μπροστά πήρε μια πολύ άνετη νίκη επί του Προμηθέα με πρωταγωνιστή τον Ομέρ Γιούρτσεβεν που τελείωσε την αναμέτρηση με ένα εντυπωσιακό double - double. 

Ο Παναθηναϊκός των πολλών απουσιών, χρειάστηκε ένα δεκάλεπτο για να πάρει μπροστά και να καταφέρει να επικρατήσει με χαρακτηριστική άνεση τον Προμηθέα με 91-70 και επέστρεψε στις νίκες. 

Περισσότερα σε λίγο... 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Οι επιλογές των Μεντιλίμπαρ και Νίκολιτς για το ντέρμπι της Super League
12 λεπτά πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Οι επιλογές των Μεντιλίμπαρ και Νίκολιτς για το ντέρμπι της Super League
SUPER LEAGUE
Μπενίτεθ: «Πήγε καλά ο πρώτος αγώνας, όλα ήταν σωστά»
31 λεπτά πριν Μπενίτεθ: «Πήγε καλά ο πρώτος αγώνας, όλα ήταν σωστά»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1: «Βασίλισσα» στο «Clasico» και +5 από τους «μπλαουγκράνα»
51 λεπτά πριν Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1: «Βασίλισσα» στο «Clasico» και +5 από τους «μπλαουγκράνα»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός – Asteras Aktor 2-0: Η εποχή Μπενίτεθ άρχισε με νίκη
56 λεπτά πριν Παναθηναϊκός – Asteras Aktor 2-0: Η εποχή Μπενίτεθ άρχισε με νίκη
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved