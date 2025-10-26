Παναθηναϊκός AKTOR - Προμηθέας Π.: Σοβαρεύτηκε και "καθάρισε" με σόου Γιούρτσεβεν

Ο Παναθηναϊκός, των πολλών απουσιών, αν και χρειάστηκε ένα δεκάλεπτο για να πάρει μπροστά πήρε μια πολύ άνετη νίκη επί του Προμηθέα με πρωταγωνιστή τον Ομέρ Γιούρτσεβεν που τελείωσε την αναμέτρηση με ένα εντυπωσιακό double - double.

Ο Παναθηναϊκός των πολλών απουσιών, χρειάστηκε ένα δεκάλεπτο για να πάρει μπροστά και να καταφέρει να επικρατήσει με χαρακτηριστική άνεση τον Προμηθέα με 91-70 και επέστρεψε στις νίκες.

Περισσότερα σε λίγο...