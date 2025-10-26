«Μισός» ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Προμηθέα - Εκτός και οι Ναν, Ρογκαβόπουλος

Τεράστια τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό AKTOR, που θα παραταχθεί με 10 παίκτες κόντρα στον Προμηθέα.

O Παναθηναϊκός AKTOR επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του, αντιμετωπίζοντας την Κυριακή (26/10, 15:30) τον Προμηθέα Πάτρας στο Telekom Center Athens.

Ο Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει πολλές και σημαντικές απουσίες, καθώς δεν θα αγωνιστούν οι Ρισόν Χολμς, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (εκτός εξάδας ξένων λόγω των προβλημάτων τραυματισμών που αντιμετώπισαν), Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (κάταγμα στο δάχτυλο) και Ματίας Λεσόρ (αποθεραπεία), ενώ εκτός έμεινε και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ταλαιπωρείται από διάστρεμμα και αγωνίστηκε με ένεση κόντρα στη Βίρτους.

Παράλληλα, νοκ άουτ τέθηκε και ο Κέντρικ Ναν, καθώς ταλαιπωρείται από ένα σφίξιμο στον προσαγωγό.

Αντίθετα, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης που είχε χτυπήσει τον αγκώνα του στην προπόνηση της περασμένης Τετάρτης (22/10) και δεν ταξίδεψε στην Μπολόνια, θα αγωνιστεί κανονικά.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα: Τι Τζέι Σορτς, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Σλούκας, Τζέριαν Γκραντ, Μάριους Γκριγκόνις, Τζέντι Οσμάν, Ομέρ Γιουρτσέβεν, Ντίνος Μήτογλου, Γιάννης Κουζέλογλου, Βασίλης Τολιόπουλος.