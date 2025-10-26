Μύκονος - Ολυμπιακός 65-91: Ξεκούραστα με Λι και Νιλικίνα

Οnsports Τeam

Ο Ολυμπιακός σοβαρεύτηκε στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στη Μύκονο και έκανε περίπατο επικρατώντας με 91-65.

Ενα εύκολο μεσημέρι είχε ο Ολυμπιακός στην Μύκονο, καθώς στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής για την Greek Basketball League, επικράτησε με 91-65 της ομώνυμης τοπικής ομάδας και παρέμεινε αήττητος στο εφετινό πρωτάθλημα.

Πρωταγωνιστές των «ερυθρόλευκων» ήταν οι Λι (19π.), Νιλικίνα (16π, 4ρ.) Γουόρντ (14π, 5ρ.) και Βεζένκοβ (11π, 6ρ.), στον ιστορικό αυτό, πρώτο αγώνα της κορυφαίας κατηγορίας σε οποιοδήποτε άθλημα, που διεξήχθη στο νησί του Αιγαίου.

Παρά τις απουσίες των Φουρνιέ, Γουόκαπ και Παπανικολάου, ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες και με πολύ καλή απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο, όταν και πέτυχαν 56 πόντους, έφθασαν άνετα στην επικράτηση.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 29-35, 42-68, 65-91

ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON (Ζιάγκος): Άπλμπι 12 (2/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Μουρ 11 (6 ριμπάουντ), Ρέι 2 (1/8 σουτ, 2 ριμπάουντ), Σιδηροηλίας 2, Έβανς 10 (3/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Καββαδάς, Σκουλίδας 5 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Μάντζαρης 3 (2 ριμπάουντ), Χέσον 5 (2 ριμπάουντ), Κάναντι 10 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 16 (3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουόρντ 14 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοβ 11 (2/4 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 10 (1/6 τρίποντα, 7 ασίστ), Μιλουτίνοβ 3 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λαρεντζάκης 5 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ,2 ασίστ), Λι 19 (7/8 δίποντα, 1/6 τρίποντα), Πίτερς 3 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Νετζήπογλου 4 (2/2 δίποντα), Αντετοκούνμπο 4, Χολ 2 (4 ριμπάουντ).