LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Προμηθέας Πάτρας

Οnsports Τeam

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός AKTOR - Προμηθέας για την 4η αγωνιστική της GBL.

Να αφήσει πίσω του την κακή εικόνα που παρουσίασε στην Μπολόνια και την ήττα από την Βίρτους, θέλει ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Οι «πράσινοι» επιστρέφουν στις εγχώριες υποχρεώσεις τους, αντιμετωπίζοντας την Κυριακή (26/10, 15:30) τον Προμηθέα Πάτρας στο Telekom Center Athens για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες, καθώς δεν θα αγωνιστούν οι Χολμς, Ερνανγκόμεθ (εκτός εξάδας ξένων λόγω των προβλημάτων τραυματισμών που αντιμετώπισαν), Ναν (ενοχλήσεις στον προσαγωγό), Ρογκαβόπουλος (διάστρεμμα) Σαμοντούροβ (κάταγμα στο δάχτυλο) και Λεσόρ (αποθεραπεία).

Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα: