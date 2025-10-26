Χωρίς Χολμς και Ερνανγκόμεθ ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Προμηθέα

Με σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός AKTOR στο παιχνίδι κόντρα στον Προμηθέα (26/10, 15:30).

Να αφήσει πίσω του την κακή εικόνα που παρουσίασε στην Μπολόνια και την ήττα από την Βίρτους, θέλει ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Οι «πράσινοι» επιστρέφουν στις εγχώριες υποχρεώσεις τους, αντιμετωπίζοντας την Κυριακή (26/10, 15:30) τον Προμηθέα Πάτρας στο Telekom Center Athens για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες, καθώς δεν θα αγωνιστούν οι Χολμς, Ερνανγκόμεθ (εκτός εξάδας ξένων λόγω των προβλημάτων τραυματισμών που αντιμετώπισαν), Σαμοντούροβ (κάταγμα στο δάχτυλο) και Λεσόρ (αποθεραπεία), ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Νίκου Ρογκαβόπουλου.

Κάτι που θα ξεκαθαρίσει λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης.

Η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού με Προμηθέα θα αποτελείται από τους: Τι Τζέι Σορτς, Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Μάριους Γκριγκόνις, Τζέντι Οσμάν και Ομέρ Γιουρτσέβεν.