Πανιώνιος: Οριστική συμφωνία με τον Ηλία Ζούρο για τη θέση του προπονητή

Ο Ηλίας Ζούρος θα είναι ο νέος προπονητής του Πανιωνίου.

Μετά από ένα σύντομο πέρασμα από το Μαρούσι την περσινή σεζόν, ο πολύπειρος τεχνικός επιστρέφει στην Ελλάδα για να αναλάβει τον Πανιώνιο σε μια δύσκολη στιγμή σε EuroCup και GBL.

Ο Ηλίας Ζούρος αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στη μέρα και να κάνει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα.

Επιστρέφει στην ομάδα της Νέας Σμύρνης μετά από 36 ολόκληρα χρόνια μιας που το 1989 ξεκινούσε από εκεί την καριέρα του, στα εφηβικά τμήματα μπάσκετ, ενώ διετέλεσε και βοηθός του αείμνηστου Μάκη Δενδρινού.

Πέρυσι ολοκλήρωσε τη σεζόν στη λιβανέζικη Σατζές, ενώ έχει διατελέσει πρώτος προπονητής στον Ολυμπιακό (2000-02) και στην συνέχεια σε Νήαρ Ηστ (2004), Άρη (2005), Παρί (2006-07), Πανελλήνιο (2007-10), Ζαλγκίρις (2011, 2013), Εφές (2012), Τόφας (2014-15), Μπουντούτσνοστ (2016-17), Περιστέρι (2019), Προμηθέα (2021-22), ΑΕΚ (2024), ενώ έχει κοουτσάρει την Εθνική μας ομάδα το 2011-12 (πέρασε και σαν βοηθός τη σεζόν 1999-2000). Μετέπειτα ήταν ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Γεωργίας από το 2016 μέχρι και το 2023.