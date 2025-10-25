Greek Basketball League: Πρώτη νίκη για Άρη, στο τέλος η Καρδίτσα

Onsports Team

Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν στην έδρα του Πανιώνιου 90-73, την ώρα που η Καρδίτσα «λύγισε» στο τελευταίο δευτερόλεπτο τον Κολοσσό σε αγώνα ντέρμπι με 75-73.

Η πρώτη μέρα της 4ης αγωνιστικής στην GBL, ολοκληρώθηκε με δύο αναμετρήσεις. Στη Γλυφάδα ο Άρης πήρε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, απέναντι στον Πανιώνιο που δεν μπορεί να βάλει τέλος στην… κατηφόρα του. Οι «κίτρινοι» επικράτησαν 90-73.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ντέρμπι, αλλά στο δεύτερο οι Θεσσαλονικείς έκαναν… περίπατο. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μπράις Τζόουνς με 15 πόντους ενώ 14 σημείωσε ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και 13 ο Μπριν Φορμπς. Για τους γηπεδούχους 17 πόντους είχε ο Μαρκέλ Σταρκς, 16 ο Γιώργος Τσαλμπούρης και 14 ο Μιχάλης Λούντζης.

Τα δεκάλεπτα: 13-20, 34-38, 54-63, 73-90

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Χουγκάζ): Γουότσον 8, Σταρκς 17 (3), Λούντζης 14, Λιούις 2, Κρούζερ, Πάπας 2, Τσαλμπούρης 16 (2), Γουόλ 6, Οικονομόπουλος, Γκίκας 5 (1).

ΑΡΗΣ (Αγγέλου): Τζόουνς 15 (2), Φορμπς 13 (3), Πουλιανίτης, Ίνοκ 10, Κουλμπόκα 11 (2), Μήτρου-Λονγκ 14 (2), Φόρεστερ 3, Γκιουζέλης 7 (1), Μποχωρίδης 10 (2), Καζαμίας, Χάρελ 8 (1).

Στην Καρδίτσα η τοπική ομάδα πήρε σπουδαία νίκη από τον Κολοσσό Ρόδου. Οι Θεσσαλοί με τρίποντο του Τζέφερσον στο τελευταίο δευτερόλεπτο, επικράτησαν 75-73!

Οι Ροδίτες πήραν προβάδισμα ενός πόντου στα 7’’, για να έρθει ο παίκτης της Καρδίτσας να της δώσει αιτία για πανηγυρισμούς. Ο Τζέφερσον με 18 πόντους ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την Καρδίτσα, ενώ καθοριστικές ήταν οι συνεισφορές των Χόρχλερ (12π.) και Δίπλαρου (10 ασ.). Για τον Κολοσσό, ξεχώρισαν οι Γκαλβανίνι (18π.) και Κολοβέρος (16π.).

Τα δεκάλεπτα: 17-18, 34-38, 58-58, 75-73

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον Μ. 18 (2), Χόχλερ 12 (2), Έλις 10 (1), Λιάπης, Μπόθγουελ, Ζευγαράς, Δίπλαρος 6 (2), Κασελάκης 3 (1), Καμπερίδης 8 (1), Τζέφερσον Ν. 4 (1), Μάντσεν 14, Χουγκάζ

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καράσκο): Γκούντγουιν 10, Καράμπελας 5 (1), Κολοβέρος 16 (1), Πετρόπουλος 4, Μπάρμπιτς 6, Καμαριανός 7 (1), Ράιαν, Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης, Κουρουπάκης, Γκαλβανίνι 18 (2), Ακίν 7

GREEK BASKETBALL LEAGUE – 4η αγωνιστική

ΠΑΟΚ-Περιστέρι 87-73

Ηρακλής-ΑΕΚ 61-82

Πανιώνιος-Άρης 73-90

Καρδίτσα-Κολοσσός 75-73



Κυριακή, 26 Οκτωβρίου

13:00 Μύκονος-Ολυμπιακός

15:30 Παναθηναϊκός AKTOR-Προμηθέας Π.

ΡΕΠΟ: ΜΑΡΟΥΣΙ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΚ 8

ΠΑΟΚ 7

Ολυμπιακός 6 -3αγ.

Παναθηναϊκός 5 -3αγ.

Περιστέρι 5 -3αγ.

Άρης 5

Ηρακλής 5

Καρδίτσα 5 -3αγ.

Κολοσσός Ρ. 5

Προμηθέας Π. 4 -3αγ.

Mαρούσι 4 -3αγ.

Πανιώνιος 4

Μύκονος 3 -2αγ.