Greek Basketball League: Ανώτερος ο ΠΑΟΚ νίκησε το Περιστέρι

Onsports Team

Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν 87-73 όντας καλύτεροι σε όλο το ματς στο «PAOK Sports Arena».

Χωρίς να αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης της ανωτερότητάς του στο ματς, ο ΠΑΟΚ νίκησε το Περιστέρι στην Πυλαία για την 4η αγωνιστική της GBL. Οι θεσσαλονικείς επικράτησαν 87-73, όντας καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η 5η σερί νίκη του ΠΑΟΚ σε όλες τις διοργανώσεις, ήρθε με «όπλα» τα 51 ριμπάουντ, εκ των οποίων 18 ήταν επιθετικά.

Με νταμπλ-νταμπλ τελείωσε το παιχνίδι ο Μπεν Μουρ (13 πόντοι, 13 ριμπάοουντ, 2 κλεψίματα), ενώ εξαιρετικοί ήταν οι Στίβεν Μπράουν (16 πόντοι, 4 ασίστ), Κέι Τζέι Τζάκσον (16 πόντοι), Τόμας Ντίμσα (12 πόντοι, 6 ριμπάουντ), Μάρβιν Τζόουνς (10 πόντοι, 6 ριμπάουντ).

Για το Περιστέρι που γνώρισε την πρώτη του ήττα, οι Τάι Νίκολς (15 πόντοι, 6 ασίστ), Ράιλι Άμπερκρόμπι (15 πόντοι, με 3/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), ήταν οι κορυφαίοι.

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 46-38, 71-57, 87-73

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 5 (1), Κόνιαρης 4, Τζάκσον 16 (4), Τζόουνς 10, Περσίδης 8 (2), Ιατρίδης, Μπράουν 16 (1), Φίλλιος 3 (1), Μουρ 13, Ντίμσα 12 (2).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 15 (3), Καρντένας 7 (1), Βαν Τούμπεργκεν 7, Πετράκης, Πέιν 10, Ιτούνας 3 (1), Μουράτος 9 (1), Άμπερκρόμπι 15 (3), Κακλαμανάκης, Χάρις 7 (1), Γιάνκοβιτς.