GBL: Δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη – Κόντρα στον Ηρακλή για το «4 στα 4»

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο «Ιβανώφειο» κόντρα στον Ηρακλή με στόχο το «4 στα 4» στην GBL – To τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (25/10).

Με τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League.

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Ηρακλής υποδέχεται μια από τις δύο αήττητες ομάδες του πρωταθλήματος, την ΑΕΚ. Οι «κυανέρυθροι» προέρχονται από δύο σερί ήττες, ενώ η «Ένωση» έχει ξεκινήσει με τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς, κάτι που καταφέρνει για 10η φορά στην ιστορία της.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, δήλωσε για τον αγώνα: «Είναι ευχάριστο, που μία ιστορική ομάδα, ο Ηρακλής, επέστρεψε στην Α1. Είναι μία ομάδα από την οποία έχω πολύ καλές αναμνήσεις από τη θητεία μου ως προπονητής. Σε ό,τι αφορά στο ματς, έχω να πω, ότι ο Ηρακλής είναι ένας επικίνδυνος αντίπαλος. Και δεν είναι μόνο η αξία των παικτών, αλλά και ο ενθουσιασμός και η ενέργεια, που δίνει στους παίκτες η… εξέδρα. Γνωρίζουμε καλά, ότι θα έχουμε δύσκολη δουλειά στο Ιβανώφειο».

Η αυλαία του σημερινού (25/10) προγράμματος ανοίγει (χρονικά) με το ΠΑΟΚ – Περιστέρι και κλείνει με τα Πανιώνιος – Άρης και Καρδίτσα – Κολοσσός.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (25/10) στην GBL

16:00 ΠΑΟΚ – Περιστέρι ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

17:30 Ηρακλής – ΑΕΚ ERTSPORTS 1

18:15 Πανιώνιος – Άρης Betsson ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

18:15 Καρδίτσα – Κολοσσός ERTSPORTS 2

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)