Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής

Onsports Team

Η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, από το πρόγραμμα της οποίας ξεχωρίζει το πολύ κρίσιμο παιχνίδι μεταξύ του Πανιωνίου και του Άρη.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ολοκληρώνουν απόψε τις υποχρεώσεις τους για την 6η αγωνιστική της EuroLeague και αμέσως μετά στρέφουν την προσοχή τους στη Stoiximan GBL και την 4η αγωνιστική που ξεκινάει αύριο, με την ΚΕΔ να ανακοινώνει τους διαιτητές της αγωνιστικής.

Αναλυτικά:

Σάββατο 25/10

PAOK Sports Arena 16.00 ΠΑΟΚ-Περιστέρι Τσολάκος-Μαρτινάκος-Αγγελής (Τζαμάκου)

Ιβανώφειο 17.30 Ηρακλής-ΑΕΚ Τσιμπούρης-Μαρινάκης-Μαλαμάς (Λαζαρίδης)