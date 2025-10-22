Ομάδες

ΠΑΟΚ: Αλλάζει… σελίδα η ΚΑΕ - Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από Μυστακίδη
Οnsports Τeam 22 Οκτωβρίου 2025, 12:44
BASKET LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Αλλάζει… σελίδα η ΚΑΕ - Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από Μυστακίδη

Σε τροχιά μεγάλης αλλαγής βρίσκεται η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο οικονομικός και νομικός έλεγχος, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Οι διαδικασίες προχώρησαν με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς, κάτι που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεργασία του Θανάση Χατζόπουλου.

Ο απερχόμενος μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ παρέδωσε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα στην πλευρά Μυστακίδη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ομαλή πορεία της συμφωνίας.

Το πλέον δύσκολο και χρονοβόρο στάδιο της διαδικασίας έχει πλέον ολοκληρωθεί, με το μόνο που απομένει να είναι η επίσημη επιβεβαίωση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ).

Η έγκριση αυτή θεωρείται περισσότερο τυπική, και στη συνέχεια αναμένεται και η επίσημη ενημέρωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τις τελικές εξελίξεις.



