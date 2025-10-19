Ολυμπιακός: Οι μουσαμάδες έκαναν και πάλι την εμφάνιση τους στο ΣΕΦ

Onsports Team

Το ΣΕΦ μπορεί να πέρασε στα χέρια του Ολυμπιακού και των αδελφών Αγγελόπουλου, αλλά τα προβλήματα στεγανοποίησης συνεχίζουν να υπάρχουν.

Στο ίδιο έργοα θεατές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να έχουν απλώσει και πάλι μουσαμάδες για να προστατέψουν το παρκέ του γηπέδου.

Το ΣΕΦ μπορεί να έχει περάσει εδώ και αρκετούς μήνες στα χέρια του Ολυμπιακού και της διοίκησής του όμως τα μεγάλα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν και κάθε φορά που βρέχει οι "ερυθρόλευκοι" απλώνουν μουσαμάδες.

Αυτό έγινε και σήμερα αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανιώνιο.