Χωρίς Οσμάν και Χουάντσο ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Κολοσσό
Onsports Team 19 Οκτωβρίου 2025, 14:23
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Χωρίς Οσμάν και Χουάντσο ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Κολοσσό

Οι Τσέντι Οσμάν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έμειναν εκτός εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR για τον αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου για λόγους ξεκούρασης.

Στη Ρόδο απευθείας από την Κωνσταντινούπολη ταξίδεψε ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος σήμερα στο Κ.Γ. Καλλιθέας, θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το Τριφύλλι, μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί του ΠΑΟΚ, έφυγε ηττημένος από το ΣΕΦ και θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες και στην Ελλάδα, προερχόμενος φυσικά από τον θρίαμβο επί της Εφές.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολόγιζε για αυτό το παιχνίδι τον ανέτοιμο Λεσόρ και τον τραυματία Σαμοντούροβ, ενώ εκτός εξάδας ξένων άφησε για λόγους ξεκούρασης τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τσέντι Όσμαν.

Έτσι, η 12άδα του Παναθηναϊκού στη Ρόδο θα αποτελείται από τους: Σορτς, Ναν, Σλούκα, Καλαϊτζάκη, Γκραντ, Τολιόπουλο, Ρογκαβόπουλο, Χολμς, Γκριγκόνις, Γιουρτσέβεν, Κουζέλογλου, Μήτογλου.



