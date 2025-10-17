Ομάδες

Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της τρίτης αγωνιστικής
Οnsports Τeam 17 Οκτωβρίου 2025, 11:33
BASKET LEAGUE

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της τρίτης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος. 

Η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan GBL, με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στη Ρόδο να τη διευθύνουν οι Σκανδαλάκης, Θεονάς και Σπυρόπουλος, ενώ το ματς του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο οι Μαρινάκης, Μηλαπίδης και Ζιώγας. 

Αναλυτικά, οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι οι εξής:

Σάββατο 18/10
Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Μύκονος Betsson Παπαπέτρου-Μπακάλης-Χατζημπαλίδης (Πανταζής)
Sunel Arena 16.00 ΑΕΚ-Καρδίτσα Ιαπωνική Καρπάνος-Τηγάνης-Λόρτος (Κουλούρης)
Promitheas Park 19.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola-ΠΑΟΚ Τσιμπούρης-Μαγκλογιάννης-Ζακεστίδης (Σπυρόπουλος)
Αγ. Θωμά 19.00 Μαρούσι-Άρης Betsson Πουρσανίδης-Κατραχούρας-Χριστινάκης (Κυρτάτας)

Κυριακή 19/10
ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Πανιώνιος Μαρινάκης-Μηλαπίδης-Ζιώγας (Μωϋσιάδης)
Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός H Hotels Collection.-Παναθηναϊκός AKTOR Σκανδαλάκης-Θεονάς-Σπυρόπουλος (Βιτζηλαίος)



