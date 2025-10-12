Μπαρτζώκας: «Έπρεπε να βάλουμε περισσότερα σουτ, επιστρέφουν Φουρνιέ και ΜακΚίσικ»

Οnsports team

Ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, για τη 2η αγωνιστική της GBL.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού στην ΕΡΤ

Την εμφάνιση του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο: «Προφανώς παίξαμε καλύτερα γιατί φαίνεται και από τους αριθμούς. Γενικά όμως δημιουργήσαμε πολλά ελεύθερα σουτ, στα οποία αδικαιολόγητα είχαμε στρες και δεν σκοράραμε. Μιλάμε για ‘πέναλντι’, σουτ μετά από κυκλοφορία της μπάλας και έξτρα πάσα. Έπρεπε να βάλουμε περισσότερα σουτ.

Γενικά ήμασταν πιεσμένοι, πάντα ο γηπεδούχος έχει την περισσότερη πίεση σε αυτά τα ματς και εμείς έχουμε πάρα πολλές απουσίες αυτήν την εποχή για να μανατζάρουμε τα πράγματα λίγο καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση μια νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό πάντα είναι αυτό που μετράει».

Για την καλή άμυνα του Ολυμπιακού: «Βρήκαμε ρυθμό στην επίθεση μέσα και από αυτήν. Ήμασταν καλύτεροι αμυντικά για 10-15 λεπτά, αλλά όχι σταθερά. Όπως αναμένεται αυτήν την εποχή δεν έχουμε αμυντική σταθερότητα. Έχουμε νέους παίκτες οπότε υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις στον τρόπο αντιμετώπισης των συνεργασιών του Παναθηναϊκού ή δεν ξέρουν κάποιοι παίκτες μας τι ακριβώς έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οι πολύ ταλαντούχοι του Παναθηναϊκού. Το σημαντικό όμως σε κάθε περίπτωση είναι η νίκη επί του Παναθηναϊκού».

Για την σημαντικότητα της νίκης: «Με βάση την εικόνα που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, όπου είχαμε δεχθεί 48 πόντους και είχαμε κάνει μόλις 7 φάουλ, το γεγονός ότι κερδίσαμε τελικά μας ευχαριστεί ιδιαίτερα. Ήμασταν μόνο στην αντίδραση και ποτέ στη δράση. Ο δρόμος για τη βελτίωση είναι σημαντικός και φυσικά περιμένουμε τους παίκτες μας να γυρίσουν πίσω. Έχουμε απουσίες όπως του Φουρνιέ, του Γουόκαπ, του ΜακΚίσικ, του Έβανς που είναι κομβικές για εμάς».

Για τον Φουρνιέ: «Δεν είναι πιο σοβαρό το πρόβλημα, μέρα με τη μέρα πάει. Έχει κάνει ατομικές τις δύο τελευταίες προπονήσεις, έχει ενόχληση σε μία συγκεκριμένη κίνηση. Νομίζω ότι και ο Φουρνιέ και ο ΜακΚίσικ θα προλάβουν ένα ή δύο ματς αυτή την εβδομάδα».