Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 90-86: Νικητές στις λεπτομέρειες και στις... βολές οι «ερυθρόλευκοι»

Οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο, με τον Ολυμπιακό να παίρνει την νίκη στις λεπτομέρειες και με τις βολές να είναι 22-11 η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε το +4.

Για μια ακόμα σεζόν στο ίδιο... έργο θεατές. Ο Παναθηναϊκός πήγε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έπιασε στον ύπνο τους «ερυθρόλευκους» και τους «γκρι» οι οποίοι θεωρούσαν ότι ο Παναθηναϊκός δε θα είχε καμία τύχη. Όμως υπολόγιζαν χωρίς την εξαιρετική ομάδα του Παναθηναϊκού η οποία υπολόγισε χωρίς το σύστημα του Βαγγέλη Λιόλου.

Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες η διαιτησία, στο δεύτερο μέρος, έκανε ότι καλύτερο μπορούσε για να βγει… άβρεχτος ο Ολυμπιακός μέσα στο ΣΕΦ.

Με το ματς να λήγει 90-86 οι βολές ήταν 22-11 με τα κριτήρια των Τσιμπούρη, Καπράνου και Μπακάλη να πρέπει να διδάσκονται σε… αντισεμινάριο. Από τις 22-11 βολές στο δεύτερο μέρος οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν τις 14 με τη διαιτητική τριάδα να επιτρέπει το ξύλο στους γηπεδούχους.

Είναι χαρακτηριστική η φάση με το επιθετικό φάουλ του Βεζένκοφ πάνω στον Σορτς που με λαβή ελληνορωμαϊκής τον ξαπλώνει στο παρκέ και να παίρνει επιθετικό ριμπάουντ για καλάθι προσπέρασης, είναι χαρακτηριστική η φάση που το τρίτο φάουλ του Ουόρντ δε δίνεται και δίνεται επιθετικό στον Σλούκα και βολές στον Μιλουτίνοφ και άλλες τόσες που έκριναν το αποτέλεσμα.

Παρ’ όλα αυτά ο Παναθηναϊκός πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο με τον Ολυμπιακό να έχει μόλις ένα φτωχό +4 στα χέρια του και τους «πράσινους» να έχουν το πλεονέκτημα στα δικά τους χέρια, στον αγώνα του Telekom Center Athens.

Οι δύο ομάδες δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά στο επιθετικό κομμάτι με τους παίκτες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού να πηγαίνουν σε κακές επιθέσεις. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 3-1, αλλά οι «πράσινοι» με τον Όσμαν να φεύγει στον

αιφνιδιασμό και τον Σορτς να «χτυπάει» στα πόδια τους ψηλούς του Ολυμπιακού κατάφεραν να προηγηθούν με 4-7. Εκεί όμως ένα τρίποντο του Ντόρσει και ένα γκολ-φάουλ του Σάσα Βεζένκοφ, έκαναν το 10-9. Με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα.

Ο Μήτογλου άλλαξε τη ροή του αγώνα

Ο Αταμάν προχώρησε σε τριπλή αλλαγή περνώντας στο παρκέ τους Σλούκα, Σαμοντούροφ και Μήτογλου και βγήκε… δικαιωμένος. Ο Μήτογλου από το «5» έκανε και πάλι ζημιά στους «ερυθρόλευκους» και με 5 δικούς του πόντους έκανε το 14-14, ενώ αμέσως μετά «χτύπησε» ο Σορτς. Ο Αμερικανός του «τριφυλλιού» έκανε ότι ήθελε πάνω στο παρκέ και με 5 δικούς του πόντους αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 16-19, «κλείνοντας» την περίοδο με ασίστ πάρε – βάλε στον Χουάντσο, ο οποίος κάρφωσε για το 18-21.

Ο Τολιόπουλος «πυροβολεί» ακόμα

Ο Αταμάν ξεκίνησε με αλλαγές στο παιχνίδι ρίχνοντας στο ματς τον Τολιόπουλο και τον Ρογκαβόπουλο, αλλά ο Ουόρντ ήταν αυτός που με τρίποντο από τη γωνία έκανε το 21-21. Οι «πράσινοι» έπαιρναν λύσεις στο ποστ από τον εξαιρετικό Ντίνο Μήτογλου ο οποίος έδωσε και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του με 24-25 και κάπου εκεί ο Βασίλης Τολιόπουλος ξεκίνησε το… σόου του. Ο Έλληνας παίκτης ήταν κάτι περισσότερο από «καυτός», σούταρε λες και έπαιζε χρόνια αυτά τα ματς με το σκορ στο 29-33, «οδήγησε» τον Παναθηναϊκό σε ένα φανταστικό 0-11 που ολοκληρώθηκε με 3 τρίποντα του Τολιόπουλου και ένα φανταστικό κάρφωμα του Γιούρτσεβεν έπειτα από πολύ ωραία ασίστ του Χουάντσο.

Ο Σορτς εξέθετε τους «ερυθρόλευκους» αλλά μια λάθος απόφασή του έριξε τη διαφορά στους 5 πόντους

Οι «πράσινοι» στο 15’ ήταν μπροστά στο σκορ με 32-44 και έδειχνε να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό του αγώνα. Ο Ολυμπιακός έβαλε στοπ στο σερί του Παναθηναϊκού με δύο βολές του Ντόρσει, ενώ ένα ακόμα δίποντο του Σάσα Βεζένκοφ έκανε το σκορ 36-44. Οι «πράσινοι» δεν διαχειρίστηκαν με σωστό τρόπο το προβάδισμά τους δίνοντας την ευκαιρία στους «ερυθρόλευκους» να μαζέψουν τη διαφορά. Ο Νιλικίνα ήταν ο παίκτης που ροκάνιζε τη διαφορά αλλά ο Σορτς ήταν ο παίκτης που έκανε ότι ήθελε τους ψηλούς του Ολυμπιακού και με τον 13ο πόντο του έκανε το 40-48. Στην προτελευταία επίθεση του Ολυμπιακού ο Παναθηναϊκός «καθάρισε» την άμυνα αλλά ο Σορτς έκανε λάθος, πήρε άστοχο τρίποντο και έδωσε χρόνο και στον Ολυμπιακό ο οποίος με τρίποντο του Βεζένκοφ πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 43-48.

Με τον Χουάντσο να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, ο Παναθηναϊκός βρήκε τρίποντο στην επανέναρξη της αναμέτρησης και το σκορ έγινε 43-51. Οι «πράσινοι» όμως συνέχιζαν να έχουν προβλήματα στην άμυνά τους κοντά στο καλάθι με τον Μιλουτίνοφ να βρίσκει 4 συνεχόμενους πόντους και να μειώνει σε 47-51. Ο Μήτογλου «χτυπούσε» στην αδυναμία του Σέρβου ψηλού, αλλά ο Ουόρντ και με μεγάλη δόση τύχης έκανε το 52-53. Εκεί οι διαιτητές του Λιόλιου έκαναν και πάλι τα δικά τους αφού όχι μόνο δε χρέωσαν με τρίτο φάουλ τον Ουόρντ πάνω στον Σλούκα, αλλά χρέωσαν τον αρχηγό του Παναθηναϊκού στέλνοντας τον Σέρβο στις βολές. Όσμαν και Χουάντσο ήταν οι παίκτες που κράτησαν όρθιο τον Παναθηναϊκό στην αντεπίθεση του Ολυμπιακού, ο οποίος άρχισε να παίρνει λύσεις από τον Σάσα Βεζένκοφ. Ο Γιούρτσεβεν ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά στο τέλος του δεκαλέπτου, αλλά ο Βεζένκοφ «έγραψε» το 68-67 στο τέλος της περιόδου.

Πάλευε ο Παναθηναϊκός, πάλευαν και οι διαιτητές

Το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε με δύο κακές επιθέσεις του Παναθηναϊκού και 4-0 σερί του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν προβάδισμα, 72-67 και τον Εργκίν Αταμάν να μη χάνει χρόνο και να καλεί άμεσα τάιμ άουτ.

Ωστόσο, ο Σορτς έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο για το 74-70 (34') και ο Μήτογλου με 1/2β. μείωσε περισσότερο (74-71 με 6' για το τέλος). Τότε ο Αταμάν επανέφερε τον Χολμς, που δεν είχε παίξει μετά την 1η περίοδο, με τον Χολ να εκμεταλλεύεται την «πράσινη» άμυνα αλλαγών (76-70 στο 35' και 0/1β. στο γκολ - φάουλ). Ο Γκραντ μείωσε (76-72), ο Χολ έβαλε 1/2β. (77-72) και στο 35' ο Αταμάν έριξε για πρώτη φορά μια πεντάδα με τρεις γκαρντ (Σορτς, Σλούκας, Γκραντ). Ο... on fire Σορτς έκανε το 77-74, ενώ ο Χολ πήρε ένα κρίσιμο επιθετικό ριμπάουντ και ένα ζευγάρι βολών από τον Χολμς (78-74 στο 36', ξανά 1/2β.). Ο Σορτς διαμόρφωσε το 78-76, αλλά ο Λι «απάντησε» έπειτα από καλό διάβασμα (80-76 στο 37'). Σε εκείνο το σημείο και με το ματς στην... κόψη του ξυραφιού, ο Σλούκας πήρε φάουλ για τρεις από τον Λι και έφερε το ντέρμπι στον πόντο (80-79, 3'22'' για τη λήξη).

Οι λεπτομέρειες και τα κριτήρια έγειραν την πλάστιγγα

Ο Αταμάν έκανε αλλαγή... χάντμπολ με Σλούκα - Όσμαν, ο Ντόρσεϊ αστόχησε και ο Χολμς έβαλε μπροστά το «τριφύλλι» (80-81). Ο Λι βρήκε σίδερο σε ένα ελεύθερο τρίποντο, αλλά το ίδιο έκανε και ο Σορτς από την κορυφή. Ο Λι πήρε ακόμα ένα ελεύθερο τρίποντο και αστόχησε, όμως το επιθετικό ριμπάουντ του Βεζένκοφ έκανε το 82-81 (38'). Νιλικίνα - Μιλουτίνοφ επέστρεψαν, όπως και ο Σλούκας, με τον Γκραντ να αστοχεί για τρεις και τον Μιλουτίνοφ να δείχνει ψυχραιμία για το 84-81 (2/2 βολές). Με 91'' για το τέλος οι Τολιόπουλος - Μήτογλου επανήλθαν και ο Σλούκας βρήκε τρίποντο για το 84-84. Ο «Μίλου», με τη σειρά του, νίκησε τον Μήτογλου για το 86-84, με τον Σλούκα να χάνει το λέι απ για την ισοφάριση σε μια γρήγορη επίθεση. Οι Πειραιώτες εκδήλωσαν έξυπνα την κομβική επίθεση και ο Νιλικίνα «ρόλαρε» προς το καλάθι για το 88-84, 27'' πριν από το φινάλε. Μετά το time out του Αταμάν ο Σλούκας ευστόχησε σε σουτ μέσης απόστασης (88-86) και ο Μπαρτζώκας πήρε δικό του time out με 15'' για τη λήξη. Ο Ολυμπιακός «έσπασε» με δυσκολία το «πράσινο» press και ο Σορτς έστειλε τον Ντόρσεϊ στη γραμμή. Ο διεθνής σούτινγκ γκαρντ έβαλε 2/2β. (90-86) , ο Σορτς αστόχησε και το πρώτο ντέρμπι της σεζόν βάφτηκε «ερυθρόλευκο» (90-86 τελικό).