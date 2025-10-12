Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Τολιόπουλος... on fire στο δεύτερο δεκάλεπτο - Βίντεο

Οnsports Τeam

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR : Ο Βασίλης Τολιόπουλος τελείωσε το πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι με 14 πόντους και 4/5 τρίποντα και έμοιαζε λες και παίζει… χρόνια ντέρμπι «αιωνίων».

Καλύτερο ντεμπούτο, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, ο Βασίλης Τολιόπουλος δε μπορούσε να φανταστεί.

Ο Έλληνας παίκτης πάτησε παρκέ στην δεύτερη περίοδο αντικαθιστώντας τον εξαιρετικό Τι Τζέι Σορτς και ήταν ακόμα καλύτερος από τον Αμερικανό.

Ο Έλληνας παίκτης ήταν εκείνος που «οδήγησε» την ομάδα του σε σερί 0-11 και πήγε στα αποδυτήρια με 14 πόντους, 4/5 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και ένα κλέψιμο.

Απολαύστε τον!