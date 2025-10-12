Ομάδες

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το εκρηκτικό ξεκίνημα του Τι Τζέι Σορτς - Βίντεο
Onsports Team 12 Οκτωβρίου 2025, 19:53
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το εκρηκτικό ξεκίνημα του Τι Τζέι Σορτς - Βίντεο

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Τι Τζέι Σορτς κάνει στο ΣΕΦ το καλύτερό του παιχνίδι με την πράσινη φανέλα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό με 43-48, ενώ έκλεισε και την πρώτη περίοδο προηγούμενος με 21-18.

Ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο, μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τι Τζέι Σορτς.

Ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 9 πόντους σε αυτό το διάστημα και έφτιαξε για τους συμπαίκτες του άλλους 7 πόντους, μοιράζοντας 3 ασίστ. Παράλληλα, είχε και 2 ριμπάουντ, όντας ο κορυφαίος της ομάδας του ως εκείνo το σημείο.

Εν τέλει, ο Σορτς ολοκλήρωσε το ημίχρονο με 13 πόντους και 15 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. 



