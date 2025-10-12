Ομάδες

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το εύθυμο τετ α τετ των Αταμάν και Μπαρτζώκα - Βίντεο
Onsports Team 12 Οκτωβρίου 2025, 19:00
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το εύθυμο τετ α τετ των Αταμάν και Μπαρτζώκα - Βίντεο

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Εργκίν Αταμάν και Γιώργος Μπαρτζώκας τα είπαν για λίγο πριν από το τζάμπολ.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR κοντράρονται στο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική της GBL, έχοντας να αντιμετωπίσουν αρκετές απουσίες.

Οι Πειραιώτες δεν υπολογίζουν στους Φουρνιέ, Ουόκαπ, Έβανς και ΜακΚίσικ, ενώ οι «πράσινοι» θα παίξουν χωρίς τους Ναν, Λεσόρ και Γκριγκόνις.

Λίγο πριν από το τζάμπολ οι Εργκίν Αταμάν και Γιώργος Μπαρτζώκας είχαν την καθιερωμένη χειραψία, με τον Τούρκο προπονητή να λέει κάτι στον προπονητή του Ολυμπιακού γελώντας, σε ένα πολύ εύθυμο τετ α τετ.

Δείτε το βίντεο:

 



