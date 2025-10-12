Ομάδες

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτοί είναι οι διαιτητές στο ΣΕΦ
Onsports Team 12 Οκτωβρίου 2025, 16:59
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτοί είναι οι διαιτητές στο ΣΕΦ

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε μόλις 2 ώρες πριν από το τζάμπολ την τριάδα των διαιτητών που θα σφυρίξουν στο ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR.  

Το πρώτο -από τα πολλά που θα ακολουθήσουν- «αιώνιο» ντέρμπι της φετινής σεζόν βρίσκεται προ των πυλών.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR κοντράρονται την Κυριακή (12/10, 19:00) στο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με στόχο τη νίκη και το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πλεονεκτήματος έδρας στα playoffs.

Δύο ώρες πριν από το τζάμπολ, ΕΟΚ και ΚΕΔ κρατούσαν σαν... επτασφράγιστο μυστικό την διαιτητική τριάδα, την οποία ανακοίνωσαν εν τέλει στις 17:00.

Αυτή αποτελείται από τους Τσιμπούρη, Καρπάνο και Μπακάλη.

Περισσότερα σε λίγο...



