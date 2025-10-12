Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός ΑKTOR: Επεισόδιο 223 και… συνεχίζεται

Onsports Team

Οι “αιώνιοι” του ελληνικού μπάσκετ θα “κοντραριστούν” απόψε για 223η φορά στην “πλούσια” ιστορία τους με τον Παναθηναϊκό να έχει το πάνω χέρι.

Κάθε ντέρμπι μία σελίδα του μεγαλύτερου βιβλίου της σύγχρονης και όχι μόνο, ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ. Των ντέρμπι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού AKTOR.

Οι δύο «αιώνιοι» θα γράψουν απόψε τη 223η σελίδα αυτού του βιβλίου που άρχισε να γράφεται στο μακρινό 1963-64.

Οι «πράσινοι» έχουν προβάδισμα στο σύνολο αυτών των αγώνων αλλά οι «ερυθρόλευκοι» έχουν σχεδόν διπλάσιες νίκες στα παιχνίδια που έγιναν στην έδρα τους από καταβολής Α’ Εθνικής.

Τα τελευταία πέντε ματς στο ΣΕΦ



2023-24 (2ος τελικός): 92-86

2023-24 (4ος τελικός): 85-88

2024-25 (Καν.Περίοδος): 71-78

2024-25 (2ος τελικός): 91-83

2024-25 (4ος τελικός): 85-71

Οι νίκες τους από καταβολής Α’ Εθνικής (από το 1963-64)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 102 120 ΜΕ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 73 38

Οι νίκες τους στη Stoiximan GBL (από το 1992-93)