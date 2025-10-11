Greek Basketball League: Ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι με τον Ηρακλή, εκπληκτική ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη

Onsports Team

Σε ένα μεγάλο παιχνίδι βγαλμένο απ’ τα «χρυσά» χρόνια της μπασκετικής Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο κατάμεστο «PAOK Sports Arena» του Ηρακλή με 84-82.

Το ανακαινισμένο «PAOK Sports Arena» ήταν κατάμεστο. ΠΑΟΚ και Ηρακλής είχαν πάθος, έδωσαν ένα πραγματικό ντέρμπι και στο τέλος επικράτησαν οι γηπεδούχοι με 84-82. Ματς για την 2η αγωνιστική της GBL, βγαλμένο απ’ τις «χρυσές» μέρες της μπασκετικής Θεσσαλονίκης.

Οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά στο σκορ σχεδόν σε όλο το ματς. Περίπου 1,5 λεπτό πριν το τέλος ο «γηραιός» με τρίποντο πήρε το προβάδισμα, αλλά με ψυχραιμία και ευστοχία ο ΠΑΟΚ επανήλθε μπροστά στο σκορ. Στο κρίσιμο τελευταίο σουτ, ο Ντίμσα σταμάτησε τον Φόρμαν και έτσι το ροζ φύλλο πήγε στον «δικέφαλο».

Ο Μπράουν με 23 πόντους ήταν ο καλύτερος των νικητών, ενώ εξαιρετική απόδοση είχε και ο Κόνιαρης με 15. Ακολούθησαν Τζάκσον με 11 και Μέλβιν με 10.

Για τον «γηραιό», ο Φόρμαν είχε 19 πόντους, ο Σμιθ ακολούθησε με 17 και ο Κέλι πρόσθεσε 15. Ο Μωραϊτης αγωνίστηκε με πρόβλημα τραυματισμού.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 41-38, 64-60, 84-82

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 10 (2), Τζάκσον 11 (2), Περσίδης 2, Μπράουν 23 (3), Μουρ 7, Κόνιαρης 15 (2), Σλαφτσάκης 4, Ζάρας, Τζόουνς 6, Ντίμσα 6.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Γιώργος Σιγάλας): Ράιτ-Φόρμαν 19 (2), Σμιθ 17 (2), Μωραΐτης 3, Γουέρ 4, Σύλλας, Ντάρκο-Κέλι 15 (3), Φόστερ 8, Τσιακμάς 3 (1), Καμπουρίδης 3 (1), Χρηστίδης 4, Λάμπρεχτ 6.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΜΑΡΟΥΣΙ 93-88

Στην Πάτρα ο Προμηθέας πήρε την πρώτη του νίκη, επικρατώντας του Αμαρουσίου με 93-88. Κορυφαίος των νικητών ο ΜακΚάλουμ με 19 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ακολούθησε ο Χάμοντς με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ. Για τους ηττημένους ο Κινγκ είχε 19 πόντους και 6 ασίστ ενώ 16 πόντους και 7 ριμπάουντ είχε ο Γουίλιαμς.

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 42-37, 67-69, 93-88

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιώργος Λημνιάτης): Χάμοντς 12 (3), ΜακΚάλουμ 19 (1), Γκρέι 13 (1), Πόλικαπ 3, Σταυρακόπουλος 9 (3), Κόουλμαν 13 (1), Πλότας 2, Μπαζίνας 5 (1), Καραγιαννίδης 5, Μακούρα 10 (2)

ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 7 (1), Σάλας 12 (1), Χατζηδάκης 10, Κινγκ 19 (3), Περάντες 3, Μέικον 12 (1), Νικολαϊδης 7 (1), Τουλιάτος, Καλαϊτζάκης 2, Γουϊλιαμς 16, Ιορδάνου

GREEK BASKETBALL LEAGUE – 2η αγωνιστική

Άρης-Κολοσσός Ρόδου 65-73

Προμηθέας Πατρών-Μαρούσι 93-88

ΠΑΟΚ-Ηρακλής 84-82

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου

ΑΕΚ-Πανιώνιος 13:00

Περιστέρι-Μύκονος 16:00

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR 19:00

Ρεπό: Καρδίτσα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Προμηθέας Π. 3 -2αγ.

Κολοσσός Ρ. 3 -2αγ.

ΠΑΟΚ 3 -2αγ.

Ηρακλής 3 -2αγ.

Oλυμπιακός 2

Παναθηναϊκός AKTOR 2

ΑΕΚ 2

Καρδίτσα 2

Περιστέρι 2

Άρης 2 -2αγ.

Mαρούσι 2 -2αγ.

Πανιώνιος 1

Μύκονος 0