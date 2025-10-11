Greek Basketball League: Sold out το ΠΑΟΚ – Ηρακλής

Onsports Team

Κατάμεστο το «PAOK Sports Arena» για το ματς με τον «γηραιό», την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση του «δικέφαλου».

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ηρακλή για την 2η αγωνιστική της Greek Basketball League. Αυτή είναι η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον «δικέφαλο» και μετά από αρκετά χρόνια ντέρμπι της πόλης με αντίπαλο τον «γηραιό».

Παράλληλα, πόλο έλξης αποτελεί και το ίδιο το «PAOK Sports Arena». Οι εργασίες που έγιναν και άλλαξαν εμφανισιακά το κλειστό. Έτσι, η ανταπόκριση του κόσμου του ΠΑΟΚ ήταν τεράστια, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει sold out λίγες ώρες πριν το τζάμπολ.