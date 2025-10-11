Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Greek Basketball League: Sold out το ΠΑΟΚ – Ηρακλής
Onsports Team 11 Οκτωβρίου 2025, 18:17
BASKET LEAGUE

Greek Basketball League: Sold out το ΠΑΟΚ – Ηρακλής

Κατάμεστο το «PAOK Sports Arena» για το ματς με τον «γηραιό», την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση του «δικέφαλου».

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ηρακλή για την 2η αγωνιστική της Greek Basketball League. Αυτή είναι η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον «δικέφαλο» και μετά από αρκετά χρόνια ντέρμπι της πόλης με αντίπαλο τον «γηραιό».

Παράλληλα, πόλο έλξης αποτελεί και το ίδιο το «PAOK Sports Arena». Οι εργασίες που έγιναν και άλλαξαν εμφανισιακά το κλειστό. Έτσι, η ανταπόκριση του κόσμου του ΠΑΟΚ ήταν τεράστια, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει sold out λίγες ώρες πριν το τζάμπολ.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Τραπέζι στο Σούνιο, δίπλα στο τραπεζάκι (pics)
15 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Τραπέζι στο Σούνιο, δίπλα στο τραπεζάκι (pics)
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε ξανά στην έδρα του Άρη
42 λεπτά πριν Greek Basketball League: Ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε ξανά στην έδρα του Άρη
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Sold out το ΠΑΟΚ – Ηρακλής
2 ώρες πριν Greek Basketball League: Sold out το ΠΑΟΚ – Ηρακλής
BASKET LEAGUE
Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ οι διαιτητές, ακόμη τίποτα για το ντέρμπι!
2 ώρες πριν Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ οι διαιτητές, ακόμη τίποτα για το ντέρμπι!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved