Σερέλης: «Να μεγαλώσουμε τη διάρκειά μας, δεν υπάρχουν μυστικά ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό»

Onsports Team

Ο Χρήστος Σερέλης ήταν ο πρώτος προπονητής του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ, λόγω της τιμωρίας που είχε ο Εργκίν Αταμάν από την περσινή σεζόν.

Μετά την ήττα του από την Μπαρτσελόνα, ο Παναθηναϊκός ξεμούδιασε απέναντι στον ΠΑΟΚ και πήρε μία εύκολη νίκη στο πλαίσιο της πρεμιέρας του για τη φετινή GBL.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Χρήστος Σερέλης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε πως δεν έμεινε ικανοποιημένος από το δεύτερο ημίχρονο των Πράσινων.

Αναφέρθηκε επίσης στο ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό, λέγοντας πως δεν υπάρχουν αγωνιστικά... μυστικά πλέον.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Σερέλη:

«Είμαστε ικανοποιημένοι από το πρώτο ημίχρονο, αλλά όχι από το δεύτερο. Χαλαρώσαμε μετά, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Θέλουμε να φτιάξουμε την ομάδα μας για τα επόμενα παιχνίδια. Πρέπει να μεγαλώσουμε τη διάρκειά μας. Χρειάζονται χρόνο κάποιοι παίκτες να γυρίσουν από τους τραυματισμούς και την ίωση ο Σορτς.

Έχουμε την Μπασκόνια πρώτα, ένα δύσκολο εκτός έδρας ματς, μετά θα δούμε τον Ολυμπιακό. Γνωριζόμαστε δεν έχουμε μυστικά, και οι δύο ομάδες είναι ανέτοιμες τώρα».