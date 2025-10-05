Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μαρούσι – Ολυμπιακός 81-100: Άνετο μεσημεριανό ξεκίνημα στην GBL με «100άρα»
INTIME SPORTS
Onsports team 05 Οκτωβρίου 2025, 15:24
BASKET LEAGUE

Μαρούσι – Ολυμπιακός 81-100: Άνετο μεσημεριανό ξεκίνημα στην GBL με «100άρα»

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το… δεξί στην GBL, καθώς επικράτησε 100-81 του Αμαρουσίου, στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο των γηπεδούχων, καθώς πάτησαν… γκάζι μετά την πρώτη περίοδο.

Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκαν χαλαροί στο ξεκίνημα, αλλά στη συνέχεια ανέβασαν την ένταση τους στις δύο πλευρές του παρκέ και πήραν άνετα τη νίκη, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει την ευκαιρία να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής.

Την πρώτη του εμφάνιση με τα «ερυθρόλευκα» πραγματοποίησε ο Φρανκ Ντιλικίνα.

Η εξέλιξη του Μαρούσι - Ολυμπιακός

Ενέργεια, ταχύτητα, με αμφότερες τις ομάδες να… γέρνουν περισσότερο προς τις επιθετικές αρετές τους, αποτέλεσαν τα χαρακτηριστικά των πρώτων λεπτών της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός άνοιξε… λογαριασμό με τον Ουόκαπ (0-2), τη σκυτάλη από τον οποίο πήραν οι Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ και έστειλαν τους «ερυθρόλευκους» στο 5’ στο +8 (8-16).

Κάπου εκεί το πήρε… προσωπικά ο Μέικον, η «δράση» του οποίου (12 πόντοι, με 3/3 βολές, 3/3 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο), συνετέλεσε στο να «γράψει» το Μαρούσι επιμέρους 20-7 και να προηγηθεί στο 9’ με +5 (28-23). Διαφορά είχε και στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου (30-25), χρονικό σημείο από το οποίο ο Ολυμπιακός εκμεταλλευόμενος λάθη των γηπεδούχων, «έτρεξε» επιμέρους 9-25 και ξέφυγε στο 19’ με +11 (39-50).

Οι πρωτοβουλίες των Βεζένκοφ, Ουόρντ έστειλαν τους «ερυθρόλευκους» στο 24’ στο +22 (46-68), βάζοντας, ουσιαστικά, το… νερό στο αυλάκι για την άνετη επικράτησής τους στο ματς.

Δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος ο Ολυμπιακός έφτασε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της, το +25 (57-82).

Διαιτητές: Τσαρούχα, Ζακεστίδης, Μπακάλης
Τα δεκάλεπτα: 28-25, 42-53, 59-82, 81-100.
ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 15 (3), Νικολαϊδης, Κινγκ 6, Ιορδάνου 4, Μπριγκς 8, Καρακώστας 6 (2), Μέικον 20 (3), Τουλιάτος, Χατζηδάκης 3, Καλαϊτζάκης 4, Ουίλιαμς 15, Γιαννόπουλος.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Γουόρντ 14 (2), Βεζένκοφ 15 (1), Ντόρσεϊ 12 (2), Μιλουτίνοφ 6, Νιλικίνα 12 (2), Λαρεντζάκης 7 (1), Λι 6, Παπανικολάου 5 (1), Πίτερς 11 (1), Αντετοκούνμπο 6, Χολ 4.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Asteras Aktor: Τέλος ο Σάββας Παντελίδης από τους Αρκάδες
4 λεπτά πριν Asteras Aktor: Τέλος ο Σάββας Παντελίδης από τους Αρκάδες
ΣΠΟΡ
Τσιτσιπάς: «Αναζωογονητικό για μένα να έχω αυτή τη σχέση με τον πατέρα μου»
53 λεπτά πριν Τσιτσιπάς: «Αναζωογονητικό για μένα να έχω αυτή τη σχέση με τον πατέρα μου»
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Εκτός δωδεκάδας ο Κώστας Σλούκας
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Εκτός δωδεκάδας ο Κώστας Σλούκας
BASKET LEAGUE
Μαρούσι – Ολυμπιακός 81-100: Άνετο μεσημεριανό ξεκίνημα στην GBL με «100άρα»
1 ώρα πριν Μαρούσι – Ολυμπιακός 81-100: Άνετο μεσημεριανό ξεκίνημα στην GBL με «100άρα»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved