Greek Basketball League: Θριαμβευτική επιστροφή του Ηρακλή
Onsports Team 04 Οκτωβρίου 2025, 21:28
BASKET LEAGUE

Ο «γηραιός» στο πρώτο του ματς αφού γύρισε στα… σαλόνια, νίκησε εύκολα στην έδρα του τον Προμηθέα με 90-79.

Το «Ιβανώφειο» φόρεσε τα καλά του. Ο κόσμος του Ηρακλή ήταν εκεί, στηρίζοντας την ομάδα κόντρα στον Προμηθέα. Σε ένα ματς που δεν ήταν απλά το πρώτο στην GBL, αλλά το σημείο επιστροφής του «γηραιού» εκεί που ανήκει σύμφωνα με την ιστορία του.

Οι «κυανόλευκοι» έστησαν πάρτι και στο παρκέ. Όντας ανώτεροι σε όλο το ματς κόντρα στους Πατρινούς, επικράτησαν 90-79, αρχίζοντας ιδανικά τη σεζόν.

Ο Ράιτ-Φόρμαν με 22 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών. Ο Μωραϊτης με 14 και ο Σμιθ με 10, συνέβαλαν σημαντικά στη νίκη. Για τους ηττημένους, ο Χάμοντς με 20 ξεχώρισε.

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 47-43, 76-62, 90-79

ΗΡΑΚΛΗΣ (Γιώργος Σιγάλας): Ντάρκο-Κέλι 6 (2), Ράιτ-Φόρμαν 22 (3), Φόστερ 10 (2), Σμιθ 10, Τσιακμάς 3 (1), Πουλιανίτης, Μωραΐτης 14 (3), Γουέρ 5, Καμπουρίδης 6 (2), Χρηστίδης 6, Σύλλας, Λάμπρεχτ 8.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιώργος Λημνιάτης): Χάμοντς 20 (2), Κόλεμαν, Πλώτας, Μπαζίνας, ΜακΚάλουμ 7, Λάγιος, Καραγιαννίδης 9, Γκρέι 14 (2), Πόλικαπ 7, Μάκουρα 15 (3), Σταυρακόπουλος, Κομνιανίδης.

 



