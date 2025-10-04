Greek Basketball League: «Διπλό» της ΑΕΚ στη Ρόδο, η Καρδίτσα «λύγισε» τον Άρη

Onsports Team

Άρχισε το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ των ανδρών, με την Ένωση να παίρνει νίκη στην έδρα του Κολοσσού, ενώ η Καρδίτσα επιβλήθηκε εύκολα του Άρη.

«Άνοιξε η αυλαία» της GBL. Το πρωτάθλημα μπάσκετ των ανδρών, άρχισε με δύο αναμετρήσεις. Στην Καρδίτσα η τοπική ομάδα επικράτησε 91-77 του Άρη, ενώ στη Ρόδο ο Κολοσσός ηττήθηκε από την ΑΕΚ 87-85 σε αγώνα ντέρμπι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΑΡΗΣ 91-77

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 39-42, 69-69, 91-77

ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Ουίγγινς 5, Τζέφερσον Μπ. 21 (6), Έλις 21 (1), Κασελάκης 6, Καμπερίδης 3 (1), Χόρχλερ 14, Δίπλαρος 5 (1), Τζέφερσον Ντ. 9 (1), Μάντσεν 7 (1)

ΆΡΗΣ: Τζόουνς 6, Φορμπς 17 (3), Γκιουζέλης 9 (1), Μποχωρίδης 9 (1), Χάρελ 11 (1), Μήτρου-Λονγκ 14 (2), Πουλιανίτης 2, Ένοκ 9, Αντετοκούνμπο

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ – ΑΕΚ 85-87

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 44-45, 60-68, 85-87

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ: Γκάουντλοκ 17 (3), Γκούντγουιν 11, Πετρόπουλος 8 (2), Μπάρμπιτς 4 (2), Γκαλβανίνι 13 (2), Καράμπελας 6 (2/6 δίποντα, 2/2 βολές), Κολοβέρος 2, Τέιλορ 11 (2), Χρυσικόπουλος 5 (1), Καλαϊτζάκης, Κουρουπάκης 2, Άκιν 6

ΑΕΚ: Γκρέι 11 (1), Φλιώνης 13 (1), Μπάρτλι 18 (3), Αρμς, Σίλβα 8, Σκορδίλης, Κατσίβελης 7, Λεκαβίτσιους 8 (2), Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας 16 (1), Χαραλαμπόπουλος 6 (2)