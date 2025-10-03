Ολυμπιακός: Εκτός 8αδας ξένων για την GBL ο Κίναν Έβανς

Onsports Team

Ο Αμερικανός γκαρντ επιλέχτηκε να μείνει εκτός από τον Γιώργο Μπαρτζώκα κι έτσι το ερχόμενο διάστημα δε θα μπορεί να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα.

Την 8άδα των ξένων που θα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στην Greek Basketball League, δήλωσε ο Ολυμπιακός. Από τους 9 που έχει στο ρόστερ της η ομάδα του Πειραιά, επιλέχτηκε να μείνει εκτός ο Κίναν Έβανς.

Ο Αμερικανός γκαρντ ακόμη δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες μέρες. Έτσι ήταν αυτός που έμεινε εκτός, κυρίως ενόψει του ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Κανονικά διαθέσιμος ο Φρανκ Νιλικίνα.

Θυμίζουμε πως κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει 8 ξένους, με δικαίωμα τριών αλλαγών στον πρώτο γύρο και δύο στο δεύτερο. Από αυτούς οι 6 έχουν δικαίωμα να είναι στη 12άδα των αγώνων.

Οι οκτώ ξένοι του Ολυμπιακού που δηλώθηκαν για το πρωτάθλημα:

Φρανκ Νιλικίνα, Εβάν Φουρνιέ, Σέιμπεν Λι, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ.