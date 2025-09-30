Ομάδες

ΕΣΑΚΕ: «Οι “πράσινοι” θέλουν να επιστρέψουν στις κορυφές»
Οnsports Τeam 30 Σεπτεμβρίου 2025, 14:00
BASKET LEAGUE

Η EuroLeague κάνει πρεμιέρα απόψε και το Σαββατοκύριακο είναι σειρά της Stoiximan GBL η οποία έκανε το δικό της αφιέρωμα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. 

Μετά το ξεκίνημα της EuroLeague παίρνει σειρά το Ελληνικό πρωτάθλημα, με τη Stoiximan GBL να ξεκινάει το προσεχές Σαββατοκύριακο και τη διοργανώτρια Αρχή να πάρουσιάζει το αφιέρωμά της στον Παναθηναϊκό. 

Αναλυτικά:

Σειρά έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR, δεύτερος στην τελική βαθμολογία της περασμένης σεζόν. Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις κορυφές που βρέθηκαν την αγωνιστική χρονιά 2023-24, όταν κατέκτησαν το Πρωτάθλημα Ελλάδας και την Euroleague. Γι’ αυτό και ενισχύθηκαν σε σημαντικό βαθμό στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ισχυροποιήθηκε στα γκαρντ με την απόκτηση των Τι Τζέι Σορτς (που εντυπωσίασε την περασμένη διετία στην Παρί), Βασίλη Τολιόπουλου (την προηγούμενη τριετία ηγέτης στον Άρη).

Τη θέση του Ιωάννη Παπαπέτρου, που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, πήρε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος τις δύο περασμένες περιόδους έκανε ντεμπούτο στην Ευρωλίγκα με την Μπασκόνια.
 

Όλος ο υπόλοιπος «κορμός» του Παναθηναϊκού AKTOR των δύο τελευταίων ετών και ο κόουτς Εργκίν Αταμάν παρέμειναν στο Telekom Center Athens.

«Να κερδίσει ο καλύτερος»

Εργκίν Αταμάν (προπονητής): «Εύχομαι μια υγιή και δίκαιη σεζόν για όλους τους συμμετέχοντες στο πρωτάθλημα της GBL. Εύχομαι η καλύτερη ομάδα, αυτή που θα παίξει το καλύτερο μπάσκετ στο γήπεδο και θα αξίζει να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή, να τον κερδίσει στο τέλος».

«Πρέπει να δείξουμε το ταλέντο που έχουμε στο γήπεδο»

Κώστας Σλούκας (αρχηγός): «Οι φιλοδοξίες μας είναι πάντοτε ίδιες, όπως και οι προσδοκίες των φιλάθλων μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την ομάδα και το ταλέντο που έχει, ωστόσο θα πρέπει να το δείξουμε και στο γήπεδο. Εύχομαι σε όλους τους συμμετέχοντες να έχουμε μια καλή σεζόν με υγεία. Ο Παναθηναϊκός θα παλέψει για να στεφθεί πρωταθλητής στο τέλος της χρονιάς».



