ΕΣΑΚΕ: «Οι “πράσινοι” θέλουν να επιστρέψουν στις κορυφές»

Η EuroLeague κάνει πρεμιέρα απόψε και το Σαββατοκύριακο είναι σειρά της Stoiximan GBL η οποία έκανε το δικό της αφιέρωμα στην ομάδα του Παναθηναϊκού.

Μετά το ξεκίνημα της EuroLeague παίρνει σειρά το Ελληνικό πρωτάθλημα, με τη Stoiximan GBL να ξεκινάει το προσεχές Σαββατοκύριακο και τη διοργανώτρια Αρχή να πάρουσιάζει το αφιέρωμά της στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά:

Σειρά έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR, δεύτερος στην τελική βαθμολογία της περασμένης σεζόν. Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις κορυφές που βρέθηκαν την αγωνιστική χρονιά 2023-24, όταν κατέκτησαν το Πρωτάθλημα Ελλάδας και την Euroleague. Γι’ αυτό και ενισχύθηκαν σε σημαντικό βαθμό στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ισχυροποιήθηκε στα γκαρντ με την απόκτηση των Τι Τζέι Σορτς (που εντυπωσίασε την περασμένη διετία στην Παρί), Βασίλη Τολιόπουλου (την προηγούμενη τριετία ηγέτης στον Άρη).

Τη θέση του Ιωάννη Παπαπέτρου, που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, πήρε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος τις δύο περασμένες περιόδους έκανε ντεμπούτο στην Ευρωλίγκα με την Μπασκόνια.

Στη «φροντ λάιν» οι «πράσινοι» ενισχύθηκαν με τον Ρισόν Χολμς, που θα παίξει για πρώτη φορά στην Ευρώπη μετά από 10 χρόνια καριέρας στο NBA, και τον Γιάννη Κουζέλογλου, ο οποίος την προηγούμενη διετία αγωνίστηκε στην ΑΕΚ.