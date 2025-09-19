Ομάδες

Στο Περιστέρι – Άρης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη μητέρα του
Onsports Team 19 Σεπτεμβρίου 2025, 22:18
Στο Περιστέρι – Άρης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη μητέρα του

Ο «Greek Freak» βρέθηκε στο κλειστό του Περιστερίου για το φιλικό όπου αγωνίστηκε ο αδερφός του, Άλεξ και αγκάλιασε Ζήση και Φορμπς.

Το Περιστέρι – Άρης στο πλαίσιο του τουρνουά «Νίκος Φάσουρας», απέκτησε ξεχωριστή λάμψη. Ο λόγος δεν ήταν άλλος από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ βρέθηκε στο κλειστό του Περιστερίου για να δει από κοντά τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Μαζί ήταν και η μητέρα του, Βερόνικα. Προφανώς η βασική αιτία της παρουσίας τους ήταν το γεγονός πως στον Άρη αγωνίζεται πλέον ο μικρός αδερφός του Γιάννη, Άλεξ. Πέρα απ’ αυτό, όμως, ο Ρίτσαρντ Σιάο, νέος ιδιοκτήτης της ομάδας της Θεσσαλονίκης, είναι στενός φίλος του «Greek Freak».

Πριν το τζάμπολ, ο Αντετοκούνμπο αγκάλιασε τον Νίκο Ζήση που έχει ρόλο στον Άρη. Οι δυο τους έχουν εξαιρετική σχέση από την Εθνική ομάδα. Παράλληλα, θερμό εναγκαλισμό είχε και με τον Φορμπς. Ο Αμερικανός άσος των «κίτρινων», ήταν συμπαίκτης του Γιάννη στο Μιλγουόκι.

 

 



