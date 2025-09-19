Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Σε λιγότερο από ένα μήνα το πρώτο ντέρμπι στο ΣΕΦ!

Onsports Team

Μόλις τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της GBL ορίστηκε το πρώτο ντέρμπι, το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα των «ερυθρόλευκων» στις 12 Οκτωβρίου.

Η Greek Basketball League, έκανε γνωστό το πρόγραμμα του πρωταθλήματος της σεζόν 2025-26. Όπως είναι λογικό τα βλέμματα όλων «πέφτουν» στα ντέρμπι των αιωνίων. Με το πρώτο εξ αυτών να έρχεται σε λιγότερο από ένα μήνα!

Για την ακρίβεια ορίστηκε για την 2η αγωνιστική στις 12 Οκτωβρίου. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ, στην πρώτη «μάχη» των δύο για τη νέα σεζόν.

Τρεις μέρες πριν, ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στην Βιτόρια για τον αγώνα με την Μπασκόνια στην EuroLeague. Ο Ολυμπιακός από την άλλη θα παίξει στην έδρα του με την Ντουμπάι BC.

Το πρόγραμμα κάλλιστα μπορεί να χαρακτηριστεί «βουνό», καθώς αμέσως μετά το ντέρμπι, ακολουθεί νέα διπλή εβδομάδα. Με τους «πράσινους» να αντιμετωπίζουν Βιλερμπάν και Εφές, ενώ τους «ερυθρόλευκους» Εφές και Μακάμπι.

Το ντέρμπι του δεύτερου γύρου θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens, μέρα που θα οριστεί ανάμεσα στις 28-30 Μαρτίου.