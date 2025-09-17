ΑΕΚ: Φιλικό αλά... EuroLeague κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

Οnsports Τeam

H AEK φιλοξενεί στα Άνω Λιόσια την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε σε φιλική αναμέτρηση, με την Ένωση να τεστάρει τις δυνατότητες της λίγο πριν την έναρξη της σεζόν.

Το πιο δυνατό φιλικό της προετοιμασίας της θα δώσει σήμερα η ΑΕΚ, η οποία θα υποδεχθεί στα Άνω Λιόσια την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε (19:30, ΕΡΤ2).

Ανεπίσημο ντεμπούτο αναμένεται να κάνει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ενώ ο μοναδικός απόντας θα είναι ο Δημήτρης Κατσίβελης που θα μπει σε φουλ ρυθμούς μετά το φιλικό, καθώς επέστρεψε από τη Ρίγα με την Εθνική μόλις πριν από δύο μέρες.

Από την πλευρά της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, οι Ζάγκαρς και Μέλι έχουν ενσωματωθεί κανονικά, ενώ Γιάντουνεν και Μπιτίμ θα πάρουν ανάσες μετά το Eurobasket.