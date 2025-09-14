Ομάδες

Περιστέρι: Φιλικό με την ΑΓΕ Χαλκίδας
Οnsports team 14 Σεπτεμβρίου 2025, 13:23
BASKET LEAGUE

Περιστέρι: Φιλικό με την ΑΓΕ Χαλκίδας

Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσει το Περιστέρι «κεκλεισμέων των θυρών» με την ΑΓΕ Χαλκίδας στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» το μεσημέρι της Κυριακής (14/9, 15:00).

Οι «κυανοκίτρινοι» μετά το τεστ με τον Πανιώνιο στο κλειστό «Μ. Λιούγκας» της Γλυφάδας την Παρασκευή (12/9) θα έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα από την συνάντηση με την ομάδα της Χαλκίδας.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος θα μπορέσει να δει όλους τους παίκτες του και τον βαθμό αφομοίωσης της φιλοσοφίας του, όσο προχωράει η προετοιμασία της ομάδας εν όψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων.



