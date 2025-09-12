Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Τα highlights του φιλικού με τον Κολοσσό
Onsports Team 12 Σεπτεμβρίου 2025, 16:43
BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Τα highlights του φιλικού με τον Κολοσσό

Οι «πράσινοι» επικράτησαν της ομάδας της Ρόδου χωρίς τον Τι Τζέι Σορτς και η ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα το video με τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης.

Χωρίς 8 παίκτες λόγω Εθνικών, χωρίς τον Λεσόρ, η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR συνεχίζεται. Οι «πράσινοι» έδωσαν και το δεύτερο φιλικό τους παιχνίδι, μία μέρα μετά το ματς με το Περιστέρι. Αντίπαλος ήταν ο Κολοσσός Ρόδου και το «τριφύλλι» επικράτησε 92-89.

Εκτός ήταν ο Τι Τζέι Σορτς για προληπτικούς λόγους. Παρά τις τόσες απουσίες, το επιθετικό ταλέντο δεν κρύβεται. Πτυχές αυτού μοιράστηκε η ΚΑΕ μέσω του video με τα highlights απ’ το φιλικό που έγινε στο Telekom Center Athens.

Δείτε το video:



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Eurobasket 2025, Γερμανία – Φινλανδία 98-86: Ανώτερη και στον τελικό η παγκόσμια πρωταθλήτρια
Τώρα Eurobasket 2025, Γερμανία – Φινλανδία 98-86: Ανώτερη και στον τελικό η παγκόσμια πρωταθλήτρια
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Εθνική μπάσκετ με την Τουρκία - Ποια κανάλια θα κάνουν μετάδοση
23 λεπτά πριν Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Εθνική μπάσκετ με την Τουρκία - Ποια κανάλια θα κάνουν μετάδοση
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, ΑΕΚ: Επίσημα «κιτρινόμαυρος» ο Ζοάο Μάριο
39 λεπτά πριν Μεταγραφές, ΑΕΚ: Επίσημα «κιτρινόμαυρος» ο Ζοάο Μάριο
EUROBASKET
Τουρκία – Ελλάδα: Sold out… προ των πυλών στον μεγάλο ημιτελικό του Eurobasket 2025
1 ώρα πριν Τουρκία – Ελλάδα: Sold out… προ των πυλών στον μεγάλο ημιτελικό του Eurobasket 2025
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved