Παναθηναϊκός AKTOR: Τα highlights του φιλικού με τον Κολοσσό

Οι «πράσινοι» επικράτησαν της ομάδας της Ρόδου χωρίς τον Τι Τζέι Σορτς και η ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα το video με τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης.

Χωρίς 8 παίκτες λόγω Εθνικών, χωρίς τον Λεσόρ, η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR συνεχίζεται. Οι «πράσινοι» έδωσαν και το δεύτερο φιλικό τους παιχνίδι, μία μέρα μετά το ματς με το Περιστέρι. Αντίπαλος ήταν ο Κολοσσός Ρόδου και το «τριφύλλι» επικράτησε 92-89.

Εκτός ήταν ο Τι Τζέι Σορτς για προληπτικούς λόγους. Παρά τις τόσες απουσίες, το επιθετικό ταλέντο δεν κρύβεται. Πτυχές αυτού μοιράστηκε η ΚΑΕ μέσω του video με τα highlights απ’ το φιλικό που έγινε στο Telekom Center Athens.

Δείτε το video: