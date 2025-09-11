Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Τα highlights του πρώτου φιλικού… ξεμουδιάσματος
Onsports Team 11 Σεπτεμβρίου 2025, 17:33
BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Τα highlights του πρώτου φιλικού… ξεμουδιάσματος

Δείτε το video της ΚΑΕ με στιγμιότυπα από το πρώτο φιλικό της προετοιμασίας των «πράσινων» με αντίπαλο το Περιστέρι.

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR ακόμη είναι στην αρχή της. Με τις απουσίες των διεθνών, καθώς επτά εξ αυτών έχουν να παίξουν στον ημιτελικό του Eurobasket. Οπότε τα φιλικά είναι μόνο για να ξεφεύγουν απ’ τη ρουτίνα οι παίκτες και να… ξεμουδιάζουν.

Αυτό έγινε κόντρα στο Περιστέρι, στο πρώτο παιχνίδι της pre season των «πράσινων». Η ΚΑΕ δημοσίευσε video με τις καλύτερες στιγμές από το συγκεκριμένο παιχνίδι, για να δουν οι φίλοι του «τριφυλλιού» τις πρώτες ενέργειες των Σορτς, Χολμς, Ρογκαβόπουλου, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά και την επιστροφή στη δράση του Γκριγκόνις.

Δείτε το video:



