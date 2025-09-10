ΑΕΚ: Ολοκλήρωσε με νίκη το τουρνουά στη Ρουμανία, έχοντας πέντε διψήφιους!

AEK BC

Οnsports Τeam

Η ΑΕΚ επικράτησε 99-80 της Βάλτσεα, στο δεύτερο και τελευταίο φιλικό της στη Ρουμανία.

Η «Ένωση» βρέθηκε στη Ρουμανία για το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της στο εξωτερικό.

Οι «κιτρινόμαυροι» πήραν μέρος στο τουρνουά της Βάλτσεα και στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας αντιμετώπισαν την τοπική ομάδα. Από τα τέλη της δεύτερης περιόδου η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα, το οποίο διατήρησε μέχρι το φινάλε, κατακτώντας τη νίκη. Πέντε παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με πρώτο και καλύτερο τον Αντόνις Αρμς (21π.).

Οι «κιτρινόμαυροι» επιστρέφουν, πλέον, στην Ελλάδα για το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας τους. Επόμενο φιλικό είναι αυτό κόντρα στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 19:30, στη SUNEL Arena.

Στη συνέχεια η ΑΕΚ θα συμμετάσχει στο τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» (19-20/09), όπου λαμβάνουν μέρος η Καρδίτσα, η Βαρέζε και φυσικά ο οικοδεσπότης, Πανιώνιος.

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 47-54, 61-77, 80-99

Βάλτσεα (Άλβαρες): Τάιρελ 14, Τοχατάν 7, Γκέιμπριελ 8, Χάντσον 13, Ροτάρου, Νικοάρα 4, Κασάλε 4, Μακάφι 5, Κις, Ούτα 25.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 6, Σκορδίλης, Χουχούμης 2, Φλιώνης 4, Λεκαβίτσιους 14(4), Αρσενόπουλος 9(3), Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 10(2), Μπάρτλεϊ 17(3), Αρμς 21(1), Σίλβα 14.

Δείτε ξανά ολόκληρο τον αγώνα Βάλτσεα - ΑΕΚ