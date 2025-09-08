Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: Live streaming το φιλικό με την Κλουζ στη Ρουμανία (βίντεο)
AEK BC
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 08 Σεπτεμβρίου 2025, 18:55
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Live streaming το φιλικό με την Κλουζ στη Ρουμανία (βίντεο)

Δείτε σε live streaming τη φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με αντίπαλο την Κλουζ, στο πλαίσιο του τουρνουά της Βάλτσεα.

Η «Ένωση» βρίσκεται στη Ρουμανία για το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της στο εξωτερικό.

Η «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στη Ρίμνικου Βάλτσεα της Δυτικής Βλαχίας. Την αποστολή έχει ακολουθήσει κι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Στη Ρουμανία, η ΑΕΚ θα δώσει δύο φιλικές αναμετρήσεις, καθώς θα αντιμετωπίζει την Πρωταθλήτρια Κλουζ και την τοπική Βάλτσεα (Τρίτη, 09/09, 19:00). Αμφότερες οι δύο αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στο «Sala Sporturilor Traian».

Η αναμέτρηση με την Κλουζ είναι προγραμματισμένη για σήμερα (08/09) στις 19:00 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο παρακάτω βίντεο, μέσω live streaming…

LIVE | AEK Betsson Atena - U-BT Cluj-Napoca 08.09.2025 | Nurvil Autumn Cup



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Eurobasket 2025: Μια παλιά γνώριμη στον δρόμο για τους «4» - Η ανάλυση της Λιθουανίας
6 λεπτά πριν Eurobasket 2025: Μια παλιά γνώριμη στον δρόμο για τους «4» - Η ανάλυση της Λιθουανίας
MUNDIAL
Ελλάδα – Δανία: «Στηρίζουμε με πάθος την Εθνική χωρίς λέιζερ και πυρσούς» - Το μήνυμα της ΕΠΟ
29 λεπτά πριν Ελλάδα – Δανία: «Στηρίζουμε με πάθος την Εθνική χωρίς λέιζερ και πυρσούς» - Το μήνυμα της ΕΠΟ
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Χολμς: «Γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα, θέλω να είμαι από τους κορυφαίους»
38 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Χολμς: «Γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα, θέλω να είμαι από τους κορυφαίους»
BASKET LEAGUE
ΑΕΚ: Live streaming το φιλικό με την Κλουζ στη Ρουμανία (βίντεο)
55 λεπτά πριν ΑΕΚ: Live streaming το φιλικό με την Κλουζ στη Ρουμανία (βίντεο)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved